В России вступает в силу запрет на госзакупки иностранной мебели

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Запрет на государственные закупки мебели, произведенной не в России или странах-участницах ЕАЭС, вступает в силу в РФ с 1 декабря.

Соответствующее постановление было ранее подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Согласно документу, ограничения вводятся для "защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики и поддержки российских товаропроизводителей при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Под запрет попадают, в частности, металлическая и деревянная мебель для офисов, деревянная мебель для столовых и спален, диваны, софы, кушетки с деревянными каркасами, трансформируемые в кровати, каркасы для кроватей и деревянные, и металлические, а также мебель из пластика.

Устанавливается, что указанные товары должны быть изготовлены из материалов или полуфабрикатов, страной происхождения которых является РФ или государство ЕАЭС.

Ограничения будет действовать до 1 декабря 2019 года.