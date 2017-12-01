В России повысили пошлину на экспорт нефти

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 декабря выросла на 8,9 доллара — до 105 долларов за тонну с 96,1 доллара за тонну в ноябре, следует из документов Минэкономразвития РФ.

Минфин РФ ранее сообщал, средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 октября по 14 ноября 2017 года составила 59,62 доллара за баррель, или 435,2 доллара за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть для месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения из-за изменения расчета ставки пошлины в связи с налоговым маневром была обнулена с 1 февраля 2015 года. Эти ставки, согласно принятой формуле, будут оставаться на нулевом уровне, если средняя цена нефти будет ниже 76 долларов за баррель. Также обнулена пошлина на сжиженный углеводородный газ (СУГ).

Экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 декабря повысилась до 16,8 доллара с 15,1 доллара.

Пошлина на прямогонный бензин (нафту) увеличилась до 57,7 доллара с 52,8 доллара за тонну, на автомобильный (товарный) бензин — до 31,5 доллара с 28,8 доллара. Пошлина на другие светлые нефтепродукты, а также смазочные масла в декабре составит 31,5 доллара за тонну, на темные — 105 долларов за тонну.

Пошлина на кокс выросла до 6,8 доллара с 6,2 доллара за тонну.