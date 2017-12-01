Россельхознадзор запретил ввоз в Россию свинины и говядины из Бразилии

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Россия с 1 декабря вводит временные ограничения на импорт свинины и говядины из Бразилии.

Такое решение было принято Россельхознадзором в ноябре из-за обнаружения в мясе, которое поступает в Россию из Бразилии, стимулятора роста мышечной массы у животных — рактопамина. В большинстве стран мира, включая государства Евросоюза, Россию, Тайвань и Китай, его использование запрещено. В частности, запрещен ввоз в Россию продукции, полученной с применением рактопамина.

Как поясняла РИА Новости помощник руководителя Россельхознадхзора Юлия Мелано, ведомство было вынуждено принять такие меры для защиты российских потребителей и внутреннего продовольственного рынка.

Россельхознадзор в 2013-2014 годах проводил работу с Минсельхозом Бразилии для организации поставок животноводческой продукции в РФ. По итогам переговоров Бразилия взяла на себя обязательство поставлять в Россию исключительно продукцию, изготовленную из мяса животных, при выращивании которых не использовался рактопамин. Тем не менее, в текущем году в животноводческой продукции, поступающей в РФ из Бразилии, запрещенные стимуляторы роста выявлялись.

Как пояснила журналистам директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС при президенте РФ Наталья Шагайда, "у нас основные импортеры и производители — это часто одни и те же лица, даже компания "Мираторг" начинала с того, что она вывозила".

По ее мнению, возможно, российские импортеры имеют какие-то контракты на поставки из Бразилии, "и им некуда сейчас свою продукцию девать, поэтому это один из способов защиты своего рынка, чтобы пристраивать свое вместо бразильского".

"На цены, думаю, это никак не повлияет, потому что масштабы поставок из Бразилии не были такими, чтобы это могло повлиять", — сказала Шагайда.

Она добавила, что если цена и вырастет, то "мы этого не заметим" и коснется это скорее колбасных изделий, так как мороженое мясо из Бразилии используется в их производстве и в переработке.

Бразилия является одним из ведущих поставщиков свинины и говядины в Россию. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2016 году импорт в РФ замороженного мяса крупного рогатого скота из Бразилии составил 128,989 тысячи тонн (первое место среди стран по поставкам, 47,3% от общего объема), охлажденной или замороженной свинины — 240,869 тысячи тонн (первое место, 93,1%).