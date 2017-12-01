Россельхознадзор запретил ввоз в Россию свинины и говядины из Бразилии

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Россия с 1 декабря вводит временные ограничения на импорт свинины и говядины из Бразилии.
Как поясняла РИА Новости помощник руководителя Россельхознадхзора Юлия Мелано, ведомство было вынуждено принять такие меры для защиты российских потребителей и внутреннего продовольственного рынка.
Россельхознадзор в 2013-2014 годах проводил работу с Минсельхозом Бразилии для организации поставок животноводческой продукции в РФ. По итогам переговоров Бразилия взяла на себя обязательство поставлять в Россию исключительно продукцию, изготовленную из мяса животных, при выращивании которых не использовался рактопамин. Тем не менее, в текущем году в животноводческой продукции, поступающей в РФ из Бразилии, запрещенные стимуляторы роста выявлялись.
Как пояснила журналистам директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС при президенте РФ Наталья Шагайда, "у нас основные импортеры и производители — это часто одни и те же лица, даже компания "Мираторг" начинала с того, что она вывозила".
"На цены, думаю, это никак не повлияет, потому что масштабы поставок из Бразилии не были такими, чтобы это могло повлиять", — сказала Шагайда.
Она добавила, что если цена и вырастет, то "мы этого не заметим" и коснется это скорее колбасных изделий, так как мороженое мясо из Бразилии используется в их производстве и в переработке.
Бразилия является одним из ведущих поставщиков свинины и говядины в Россию. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2016 году импорт в РФ замороженного мяса крупного рогатого скота из Бразилии составил 128,989 тысячи тонн (первое место среди стран по поставкам, 47,3% от общего объема), охлажденной или замороженной свинины — 240,869 тысячи тонн (первое место, 93,1%).