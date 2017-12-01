Дефицитный плод: абхазские мандарины съели вредители

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Игорь Наумов. Россияне могут остаться без своих любимых абхазских мандаринов. В этом году поставки из Абхазии стартовали 15 октября, но, согласно статистике Федеральной таможенной службы России, их объемы почти в три раза ниже, чем годом ранее.

За полтора месяца сотрудники Сочинской таможни оформили около полутора тысяч тонн мандаринов, ввезенных на территорию России через пограничный контрольно-пропускной пункт "Адлер". За аналогичный период 2016 года этот показатель превысил четыре тысячи. Если тогда таможенники оформляли по 60-68 тонн мандаринов в сутки, то сейчас — от силы 25 тонн.

Причина в том, что урожай этих фруктов в Абхазии в нынешнем году примерно в два раза ниже обычного. Главный экспортный товар республики пострадал от вредителей, напавших на деревья, не обработанные химикатами.

Последнее обстоятельство — скорее конкурентное преимущество, а не недоработка местных производителей. Ведь абхазские мандарины особенно ценят в России за экологическую чистоту. В среднем в республике собирают до 40 тысяч тонн этих фруктов в год.

© Sputnik / Томас Тхайцук Перейти в фотобанк Мандариновые деревья в селе Нижняя Эшера © Sputnik / Томас Тхайцук Перейти в фотобанк Мандариновые деревья в селе Нижняя Эшера

При всем богатстве выбора

Несмотря на то что предложение на рынке почти всегда опережает спрос, покупатели стараются не пропустить абхазские мандарины и в декабре целенаправленно ищут их в магазинах и на рынках.

У экспертов нет сомнений в том, что в декабре неизбежно подорожают все цитрусовые в России. По мнению аналитика Национального плодоовощного союза Кирилла Лапшина, рост цен составит 15-20 процентов. Так всегда происходит накануне Нового года и Рождества, когда возрастает спрос, пояснил собеседник РИА Новости.

Он уверен, что неурожай мандаринов в Абхазии на дополнительный рост цен повлиять не может. Дело в том, что республика занимает не такую уж большую долю на российском рынке — всего около трех процентов, напомнил Лапшин.

По его словам, в ноябре-декабре прошлого года экспорт абхазских мандаринов составил порядка 10 тысяч тонн, турецких — 240, марокканских — 110, китайских — 53 тысячи тонн. В сумме получается более 410 тысяч тонн.

Даже если ситуация с поставками из Абхазии не изменится, то недобор семи-восьми тысяч тонн цитрусовых значимого влияния на цены внутреннего рынка не окажет, подчеркнул Лапшин. Вместе с тем он признал, что сокращение абхазского экспорта все-таки будет иметь определенный негативный эффект.

Зеленые технологии и рыночные механизмы

"Эти мандарины считаются экологически чистыми, так как их не обрабатывают консервантами. В этом нет необходимости, поскольку сроки доставки цитрусовых в Россию меньше, чем из Турции, Марокко и Китая", — констатировал Лапшин.

Рынок мандаринов сезонный, в этом его и сильная, и слабая стороны, говорит старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова. Преимуществом является то, что продавцы могут устанавливать цены произвольно, но пик сезона продаж быстро проходит. По факту он продолжается не более полутора-двух месяцев.

По мнению Бодровой, вряд ли абхазские мандарины могут подорожать в декабре. "Для повышения цен операторам рынка необходимо было бы пересматривать ценовую политику для всей линейки цитрусовых. Это нелогично", — заявила она.

Однако дефицит не останется незамеченным потребителями, отметила Бодрова. Ведь россияне традиционно ценят мандарины из Абхазии, считая их практически домашним продуктом, резюмировала аналитик.

Директор Центра аграрных исследований Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Александр Никулин со своей стороны напомнил, что в СССР существовала некая установка на повышенные экологические стандарты для цитрусовых, выращиваемых в Закавказье. В Абхазии эти технологии сохранились, в то время как в других странах фруктовые сады "химией поливают более щедро", подчеркнул собеседник РИА Новости.