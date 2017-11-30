Сбербанк сообщил о массовых сбоях при оплате картами

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сбербанк фиксирует сбои при оплате картами в торговых точках, через интернет и в банкоматах, рекомендует вернутся к совершению операций ориентировано через час, сообщили РИА Новости в колл-центре крупнейшего российского банка.

"Сейчас действительно у части клиентов происходит отказ при покупках, к примеру, в торговых точках, через интернет либо через банкомат", — сообщили в колл-центре.

"Если вы хотите совершить операцию, то рекомендую ее совершить ориентировочно через час", — добавил сотрудник колл-центра.

При этом в пресс-службе Сбербанка сообщили РИА Новости, что сложности с оплатой возникли по техническим причинам, в ближайшее время все системы будут восстановлены.

"По техническим причинам ряд клиентов может испытывать сложности с проведением операций по картам. Наши специалисты работают над устранением проблемы, в ближайшее время все системы будут восстановлены", — заверили в банке.