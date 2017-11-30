Роскачество нашло плесень и антибиотики в твороге разных марок

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Роскачество провело исследование творога 44 марок, представленных на российском рынке. При этом качественным и безопасным была признана продукция только 28 из них, сообщается на сайте организации.

На экспертизу был отправлен творог жирностью девять процентов, исследование проводилось по 62 показателям. Среди них – наличие в продукте антибиотиков, опасных микроорганизмов, плесени, токсичных веществ и тяжелых металлов.

Оказалось, что продукция 16 марок не соответствует стандартам качества. В двух из них обнаружена кишечная палочка, в девяти – дрожжи, в четырех – плесень, еще в трех – антибиотики. Следы антибиотиков также нашли в образцах еще 17 марок, но в пределах, не превышающих максимально допустимый уровень.

При этом специалисты отметили, что из 28 образцов, признанных качественными, 17 отвечают повышенным требованиям стандарта Роскачества.