Корсик: ФНП активно развивает партнерство с нотариатом стран БРИКС

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российский нотариат интенсивно развивает партнерские отношения с коллегами в странах БРИКС, в частности, с Китаем, сообщил в четверг президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, выступая на открывшемся в Москве IV Юридическом форуме стран БРИКС.

"Помимо традиционно тесных связей со странами континентальной Европы, набирает обороты наше взаимодействие со странами Южной Америки, Ближнего Востока, Азии. С Ассоциацией нотариусов Китая за последние несколько лет удалось наладить рабочее взаимодействие, как на общегосударственном уровне, так и в части сотрудничества приграничных регионов", — цитирует пресс-служба ФНП слова Корсика.

Он напомнил, что заключенное ФНП соглашение о сотрудничестве с китайской Ассоциацией открывает возможности для организации совместных стажировок нотариусов, для участия в знаковых юридических мероприятиях государства-партнера. "Надеюсь, что в скором времени мы наладим не менее продуктивное взаимодействие и с другими странами-членами БРИКС", — выразил уверенность Корсик.

Про его словам, взаимодействие в рамках нотариальной деятельности стало логичным следствием растущих экономических связей России и КНР. "Здесь, в первую очередь, следует отметить уникальную роль нотариусов в защите права собственника и инвестора, в формировании благоприятного инвестиционного климата в стране", — подчеркнул глава ФНП.