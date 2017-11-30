Эксперты объяснили, с чем связано падение курса биткоина

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Резкое падение стоимости самой популярной в мире криптовалюты биткоин (bitcoin) в среду вечером на 2 тысячи долларов связано с коррекцией и фиксацией трейдерами прибыли после достижения нового исторического максимума в 11 тысяч, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

В среду вечером стоимость BTC резко обвалилась на 2 тысячи долларов, до 9,001 тысячи на бирже Bitfinex. При этом ранее в ходе торгов криптовалюта продолжала обновлять исторический максимум и поднялась до 11,427 тысячи долларов.

Эксперты объясняют это падение коррекцией и желанием трейдеров зафиксировать прибыль от продолжительного роста криптовалюты.

Волатильность на фиксации

Как пояснил обозреватель-экономист Максим Блант, инвесторы учли в торгах резкий рост курса биткоина в последние дни и для подстраховки решили зафиксировать прибыль.

"Минимум 12 ноября (2 недели назад) около 5,85 тысячи долларов, максимум вчера-позавчера примерно 11,25 тысячи долларов. Почти 90% для тех, кто купил, 90% за две недели. Надо быть очень жадным, чтобы их не взять. Те, кто зашли по 5-6-7-8-9 тысяч долларов, чтобы заработать свои 20-30%, их получили быстрее, чем ожидали. Взяли прибыль", — заявил он.

"Те, кто в это дело верит — остались, либо сократились в ожидании коррекции и возможности войти подешевле", — отметил Блант.

Аналогичного мнения придерживается и старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук. "Вчера для биткоина выдался очень волатильный день. После преодоления психологической отметки 10 тысяч долларов утром, биткоин ускорил рост. В 17.00 мск на гонконгской площадке Bitfinex его курс поднимался к 11,35 тысячи долларов. От этого уровня началась коррекция вниз. В моменте курс опускался на 25% вниз от максимумов к 8,5 тысячи долларов", — напомнил он.

Партнер проекта Cryptolife Петр Дворянкин также объясняет резкое падение стоимости криптовалюты массовой фиксацией прибыли.

"Биткоин, как и другие цифровые валюты — сильно волатильны… Отметка в 10 тысяч долларов, которую он недавно преодолел, — является психологической, возможно, часть инвесторов решились зафиксировать прибыль", — отметил он.

Директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" Андрей Коптелов, в свою очередь, указал, что в течение последних недель инвесторы активно инвестировали в биткоин.

"Осторожные предостережения экспертов, что такой темп закачивания финансов в криптовалюты может привести к перегреву, в расчет не принимались. Стоит отметить, что на сегодняшний день даже объективное ранжирование факторов, влияющих на волатильность криптовалют и, в частности, биткоина, по сути не сформулировано. Все последние недели было впечатление, что большинство инвесторов руководствовались при принятии решения о вложении все новых средств в биткоин исключительно безоглядным оптимизмом. Обвал биткоина может быть результатом фиксации прибыли отдельными крупными игроками", — сообщил он.

Повышенные объемы

По словам Ткачука, "бурные торги продолжались три часа кряду, они проходили на повышенных объемах". Ряд торговых площадок (в том числе достаточно крупные Bitfinex и Bitstamp) не выдержали таких огромных объемов и приостановили торги.

"Это еще раз показывает, что инфраструктура этих торговых площадок слабее, чем у официальных бирж. Инвесторов в криптовалюту тревожит, что в ходе сильных движений у них могут возникать проблемы с транзакциями", — добавил он.

Как рассказал РИА Новости глава департамента СНГ биржи криптовалют BitMEX Арлтан Колаев, на онлайн-платформе также ощущались небольшие задержки из-за роста числа регистраций пользователей.

"Торговый двигатель и онлайн платформа испытывала незначительные задержки, но это никак не связано с кибератаками. Задержка вызвана резким скачком посещений и регистрацией пользователей. Только в течение ноября в BitMEX зарегистрировалось около 22,4 тысячи активных пользователей (эта цифра не включает количество пассивных регистраций). На данный момент у нас зарегистрировано примерно 125 тысяч активных пользователей", — отметил он. Колаев добавил, что BitMEX провела обновление своих серверов для решения проблемы задержек и отказов.