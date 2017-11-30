Южная Корея хочет в 2020 году увеличить товарооборот с Россией до $30 млрд

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Южная Корея планирует в 2020 году увеличить товарооборот с Россией до 30 миллиардов долларов, заявил в интервью российским СМИ новый посол Республики Корея в РФ У Юн Гын.

"К 30-летию с момента установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Россией в 2020 году мы ставим цель увеличить товарооборот между нашими странами до 30 миллиардов долларов, а количество взаимных визитов граждан наших стран — до 1 миллионов человек в год", — сказал дипломат.

По его словам, в настоящий момент количество граждан обеих стран, посещающих две страны в течение года, составляет 500 тысяч человек.

Как заявил ранее полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, объём товарооборота между Южной Кореей и Россией за первые полгода 2017 года вырос почти на 50% — до 9,8 миллиарда долларов.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, товарооборот России и Южной Кореи составил по итогам 2016 года 15,140 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт — 10,027 миллиарда долларов и импорт — 5,113 миллиарда долларов. По доле в российском товарообороте в 2016 году Республика Корея заняла 9 место.