В США пытаются "зацементировать" санкции против России, заявил Медведев

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Санкции против России пытаются "зацементировать" в США так, чтобы даже президент государства не смог их отменить, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

"Сейчас наши партнеры пытаются еще и эти санкции сделать долговечными, то есть "зацементировать" при помощи этого закона, сделать таким образом, чтобы даже президент Соединенных Штатов не мог их отменить", — сказал Медведев.

Он напомнил, что "по поправке Джексона-Вэника было решающее слово президента, он мог отложить действие этой поправки, теперь даже у президента нет такой возможности".

"Если говорить откровенно, мы вообще весь XX век провели под санкциями. Я неоднократно об этом говорил, западные страны вводили санкции в отношении Советского Союза и, по сути, в последствии новой России 10 раз", — сказал Медведев.

Как подчеркнул премьер, "мы все время жили под санкциями". "Мы выжили с ними в XX веке и сейчас это сделаем. Мы научились это делать, мы научились эти все трудности превозмогать, в чем-то это нам даже помогло",- сказал он.

По словам премьера, нынешний курс на импортозамещение не появился бы без новых санкций.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" против России, Ирана и КНДР. Согласно "руководству по применению санкций" от госдепартамента, по истечении установленного законом 180-дневного срока, то есть к концу января 2018 года администрация США получит возможность применять экстерриториальные американские санкции в отношении юридических и физических лиц, в том числе из третьих стран, которые сотрудничают с российскими организациями, включенными в санкционные списки. Ранее отмена санкций могла быть осуществлена актом президента, теперь для этого потребуется решение конгресса.

Поправка Джексона-Вэника (The Jackson-Vanik Amendment) содержится в главе IV "Закона о торговле" (Trade Act of 1974) США. Поправка была названа в честь ее авторов — сенатора Генри Джексона (Henry Jackson) и конгрессмена Чарльза Вэника (Charles Vanik), которые содействовали внесению поправки. Согласно поправке, режим наибольшего благоприятствования может быть распространен только на те страны с нерыночной экономикой, эмиграционный режим которых признавался либеральным. Против нарушителей международных норм США вводили санкции, в основном касавшиеся ограничения допуска товаров, производимых в данной стране мира, на американский рынок.

Поводом к принятию поправки послужила, в частности, практика ограничения выезда лиц еврейской национальности из СССР. Условия, содержавшиеся в принятом законе, были охарактеризованы правительством СССР как вмешательство во внутренние дела страны и отвергнуты, в результате чего СССР было отказано в режиме наибольшего благоприятствования.