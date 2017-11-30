В США пытаются "зацементировать" санкции против России, заявил Медведев

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Санкции против России пытаются "зацементировать" в США так, чтобы даже президент государства не смог их отменить, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.
"Сейчас наши партнеры пытаются еще и эти санкции сделать долговечными, то есть "зацементировать" при помощи этого закона, сделать таким образом, чтобы даже президент Соединенных Штатов не мог их отменить", — сказал Медведев.
Он напомнил, что "по поправке Джексона-Вэника было решающее слово президента, он мог отложить действие этой поправки, теперь даже у президента нет такой возможности".
"Если говорить откровенно, мы вообще весь XX век провели под санкциями. Я неоднократно об этом говорил, западные страны вводили санкции в отношении Советского Союза и, по сути, в последствии новой России 10 раз", — сказал Медведев.
Как подчеркнул премьер, "мы все время жили под санкциями". "Мы выжили с ними в XX веке и сейчас это сделаем. Мы научились это делать, мы научились эти все трудности превозмогать, в чем-то это нам даже помогло",- сказал он.
По словам премьера, нынешний курс на импортозамещение не появился бы без новых санкций.
Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" против России, Ирана и КНДР. Согласно "руководству по применению санкций" от госдепартамента, по истечении установленного законом 180-дневного срока, то есть к концу января 2018 года администрация США получит возможность применять экстерриториальные американские санкции в отношении юридических и физических лиц, в том числе из третьих стран, которые сотрудничают с российскими организациями, включенными в санкционные списки. Ранее отмена санкций могла быть осуществлена актом президента, теперь для этого потребуется решение конгресса.
Поводом к принятию поправки послужила, в частности, практика ограничения выезда лиц еврейской национальности из СССР. Условия, содержавшиеся в принятом законе, были охарактеризованы правительством СССР как вмешательство во внутренние дела страны и отвергнуты, в результате чего СССР было отказано в режиме наибольшего благоприятствования.