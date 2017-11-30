МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин сравнил криптовалюты с финансовой пирамидой МММ Сергея Мавроди.

Выступая на сессии IV форума БРИКС, Степашин заявил, что странам организации важно обратить внимание на такую тему как криптовалюты. "У нас был свой опыт. Я сейчас, конечно, утрирую, но граждане наши помнят Мавроди, вот как бы мы не попали с криптовалютами под мавродиевские пирамиды", — сказал он.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.