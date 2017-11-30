МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что российская финансовая система находится в стабильном и равновесном состоянии.

"Я считаю, что в настоящий момент наша финансовая система находится в стабильном, равновесном, в нормальном состоянии. И несмотря на сложности, которые у нас были несколько лет назад, эта система была отбалансирована за счет удачных решений, которые принимал Центральный банк, которые были резонансными, но которые в конечном счете все-таки оказались удачными для финансовой системы", — сказал Медведев в интервью российским телеканалам.

"Это не значит, что мы находимся в полном покое и не должны ничем заниматься. Центральный банк продолжает активную работу по наведению порядка в финансовом мире", — отметил премьер.