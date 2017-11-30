Медведев призвал уменьшать зависимость экономики от нефти и газа

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Ориентированность структуры экономики России на углеводородный рост остается значимой проблемой, желательно увеличивать процент в доходе российского бюджета от иных источников, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Не менее важной, а может быть, более значимой проблемой, конечно, остается структура нашей экономики, которая до сих пор в значительной степени ориентирована на углеводородный рост", — заявил Медведев.

"Да, она меняется, и мы эти факторы в прошлом году с вами анализировали, действительно, мы сейчас уже больше половины доходов — около 60% — получаем не от торговли нефтью и газом, а за счет других источников", — сказал премьер-министр.

При этом он добавил, что "желательно, чтобы этих источников было процентов на 80, на 85, чтобы мы не так зависели от всех тенденций на рынке нефти".

"Поэтому задача изменения структуры экономики — проведение структурных реформ в необходимых случаях… Выхода государства из каких-то отраслей, или, наоборот, если это целесообразно, захода государства в какие-то сегменты — она (задача) остается актуальной", — объяснил Медведев, добавив, что "эту модель нужно будет реализовывать в ближайшие годы".