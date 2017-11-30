В Киеве оценили убытки из-за потери российского рынка

КИЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Украина потеряла около 15 миллиардов долларов из-за утери традиционных рынков реализации своей продукции, основным из которых был российский рынок, заявил первый вице-премьер Украины — глава Минэкономики Степан Кубив.

Кабмин Украины 30 декабря 2015 года принял два постановления — об отмене ЗСТ с Россией в рамках СНГ и вводе эмбарго на ряд товаров из России. Среди них — водка, кондитерские изделия, мясо, шоколад и шоколадные конфеты, продукты детского питания, рыба, плавленые сыры, пиво, сигареты с фильтром, корма для собак и кошек, а также ряд других продовольственных товаров. С 1 января 2017 года действие постановления было продлено до конца 2017 года. Россия для защиты своего рынка с 1 января 2016 года приостановила действие договора в рамках СНГ о зоне свободной торговли с Украиной, а также ввела таможенные пошлины и продуктовое эмбарго, аналогичное тому, что действует в отношении стран, поддержавших антироссийские санкции.

Кубив сообщил, что Украина потеряла традиционные рынки реализации продукции, основным из которых был российский. "Оценка потерь, которые мы получили – это около 15 миллиардов долларов",- заявил Кубив во время выступления на конференции Fitch Ratings в четверг.

По его данным, в связи с запретом транзита через территорию России украинских товаров Верховная Рада Украины приняла 140 законодательных актов, что было большим вызовом.

"В 2014 году аннексирование Крыма и конфликт на востоке и как результат потеря (Украиной — ред.) 20% экономики, 7% территории",- заявил Кубив.

При этом он отметил, что 27 лет на Украине продолжалась деиндустриализация и был потерян научный потенциал, состоялся отток профессиональных кадров, а оборудование производства устарело.