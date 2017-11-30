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Экономика

Минфин Греции нашел скрытые от налогов 500 миллиардов евро

11:3530.11.2017
(обновлено: 12:16 30.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкВид на Афины с высоты Акрополя. Архивное фотоВид на Афины с высоты Акрополя. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Родионов
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АФИНЫ, 30 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Разработанная министерством финансов Греции новая информационная система выявила скрытые от налогов 500 миллиардов евро за период с 2002 по 2014 год, сообщил официальный представитель правительства Димитрис Тзанакопулос журналистам, отметив, что именно уклонение от налогов стало одной из причин глубокого финансового кризиса в Греции.

Премьер-министр Греческой Республики Алексис Ципрас. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Эти данные были получены именно на основе новой системы, разработанной министерством финансов в течение срока действия нашего правительства. Эта информационная система сравнивает налоговые декларации с банковскими депозитами, и в результате были сделаны конкретные выводы. Таким образом, у нас есть признаки уклонения от налогов более чем на 500 миллиардов евро в период с 2002 по 2014 год", — заявил Тзанакопулос.

"Это может показаться огромной цифрой — 500 миллиардов евро, но если вы разделите ее на годы, о которых мы говорим, и сравните с ВВП, то увидите, что это около 20% валового внутреннего продукта (ВВП) за этот период. Так что мы говорим об одной из основных причин, которые привели нас в кризис", — заявил официальный представитель кабинета.

По его словам, не случайно в период с 1996 по 2010 год Греция была средней по Евросоюзу с точки зрения расходов, но постоянно была ниже среднего по ЕС с точки зрения налоговых поступлений.

Алексис Ципрас. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба премьер-министра Греции, Andrea Bonetti
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"И именно по этой причине в греческой экономике был постоянный дефицит, именно поэтому мы не смогли сократить с 1996 года до 2010 года наш долг в процентном отношении к ВВП. Несмотря на рост валового внутреннего продукта, долг правительства Греции оставался постоянным в процентах. Это означало, что он растет в абсолютном количестве. И причина в длительном отставании в налоговых поступлениях", — сказал Тзанакопулос.

Он назвал главной политической целью правительства исправить структурные слабости, которые на протяжении более 40 лет обременяли греческую экономику.

Тзанакопулос заявил, что греческое правительство готовит меры по улучшению работы механизма сбора налогов и налоговой системы.

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