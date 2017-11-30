Минфин Греции нашел скрытые от налогов 500 миллиардов евро

АФИНЫ, 30 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Разработанная министерством финансов Греции новая информационная система выявила скрытые от налогов 500 миллиардов евро за период с 2002 по 2014 год, сообщил официальный представитель правительства Димитрис Тзанакопулос журналистам, отметив, что именно уклонение от налогов стало одной из причин глубокого финансового кризиса в Греции.
"Это может показаться огромной цифрой — 500 миллиардов евро, но если вы разделите ее на годы, о которых мы говорим, и сравните с ВВП, то увидите, что это около 20% валового внутреннего продукта (ВВП) за этот период. Так что мы говорим об одной из основных причин, которые привели нас в кризис", — заявил официальный представитель кабинета.
По его словам, не случайно в период с 1996 по 2010 год Греция была средней по Евросоюзу с точки зрения расходов, но постоянно была ниже среднего по ЕС с точки зрения налоговых поступлений.
Он назвал главной политической целью правительства исправить структурные слабости, которые на протяжении более 40 лет обременяли греческую экономику.
Тзанакопулос заявил, что греческое правительство готовит меры по улучшению работы механизма сбора налогов и налоговой системы.