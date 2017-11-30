МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин рухнула на две тысячи долларов после достижения нового исторического максимума в 11 тысяч, следует из данных торгов.

Биткоин 29 ноября взял рекордный рубеж в 11,441 тысячи долларов на бирже Bitfinex, но после этого стал резко снижаться — до 9,749 тысячи на закрытии, потеряв 1,7 тысячи. На бирже Coindesk он упал с 11,377 тысячи до 9,29 тысячи долларов, подешевев более чем на две тысячи.

По словам эксперта ежедневного портала новостей биржи Coindesk Пита Риззо, падение котировок связано, в частности, с техническим сбоем в работе ряда американских площадок по торговле криптовалютами.

Так, сбой коснулся крупнейшей в США криптобиржи Coinbase, количество зарегистрированных пользователей которой превышает 12 миллионов человек, а также ее профессиональной трейдинговой платформы GDAX. Перестали работать площадки Gemini и Bitstamp.

Утром в четверг биткоин вернулся к росту. К 9.26 мск на бирже Bitfinex он рос на 2,32% и торговался в районе 10 тысяч долларов, на OKCoin — на 3,48% (до 10,4 тысячи долларов), на Poloniex — на 2,15% (до 9,9 тысячи долларов).

Капитализация рынка криптовалют, по данным торговой площадки Coinmarketcap.com, на этот момент составляла 317,65 миллиарда долларов. Первое место традиционно занимал биткоин — 171,8 миллиарда долларов, на втором месте держится Ethereum — 42,3 миллиарда долларов, на третьем — Bitcoin Cash с 23,1 миллиарда долларов, а на четвертом месте — Ripple с капитализацией 9,5 миллиарда долларов.