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Экономика

Биткоин упал на $2 тысячи после достижения нового рекорда

Сюжет:
Динамика курса валют. Ноябрь 2017 (25)
10:0130.11.2017
(обновлено: 11:04 30.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКриптовалюта биткоин. Архивное фотоКриптовалюта биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин рухнула на две тысячи долларов после достижения нового исторического максимума в 11 тысяч, следует из данных торгов.

Криптовалюта биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Биткоин 29 ноября взял рекордный рубеж в 11,441 тысячи долларов на бирже Bitfinex, но после этого стал резко снижаться — до 9,749 тысячи на закрытии, потеряв 1,7 тысячи. На бирже Coindesk он упал с 11,377 тысячи до 9,29 тысячи долларов, подешевев более чем на две тысячи.

По словам эксперта ежедневного портала новостей биржи Coindesk Пита Риззо, падение котировок связано, в частности, с техническим сбоем в работе ряда американских площадок по торговле криптовалютами.

Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Так, сбой коснулся крупнейшей в США криптобиржи Coinbase, количество зарегистрированных пользователей которой превышает 12 миллионов человек, а также ее профессиональной трейдинговой платформы GDAX. Перестали работать площадки Gemini и Bitstamp.

Утром в четверг биткоин вернулся к росту. К 9.26 мск на бирже Bitfinex он рос на 2,32% и торговался в районе 10 тысяч долларов, на OKCoin — на 3,48% (до 10,4 тысячи долларов), на Poloniex — на 2,15% (до 9,9 тысячи долларов).

Капитализация рынка криптовалют, по данным торговой площадки Coinmarketcap.com, на этот момент составляла 317,65 миллиарда долларов. Первое место традиционно занимал биткоин — 171,8 миллиарда долларов, на втором месте держится Ethereum — 42,3 миллиарда долларов, на третьем — Bitcoin Cash с 23,1 миллиарда долларов, а на четвертом месте — Ripple с капитализацией 9,5 миллиарда долларов.

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Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Просто так
Хороший товар для спекуляций.. Туда-сюда можно качать и получать не "электронные" а реальные деньги...
Мавроди рано сделал МММ.. Тут куда интереснее...
10:26
30.11.2017
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Donkey Iaiaia
Похоже, у кого-то сдали нервы, и они слили биткойны на психологической отметке 10 000. Слабаки. Как думаете, к Новому году до 20 000 доберется ?
10:23
30.11.2017
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Аполлинарий
Люди, человеки, опомнитесь, не видитесь на эти биткоины, это же очередная пирамида, скоро все рухнет останетесь у разбитого корыта. Вспомните МММ.
10:18
30.11.2017
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