Стоимость биткоина за два дня превысила 11 тысяч долларов

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду обновила исторический рекорд, достигнув отметки в 11,441 тысячи долларов, превысив исторический максимум в 9 тысяч в понедельник и пробив отметку в 10 тысяч в среду утром, следует из данных торгов.

По состоянию на 17.26 мск биткоин на бирже Bitfinex рос на 13,77% и торговался в районе 11,2 тысячи долларов. На бирже OKCoin биткоин рос на 14,38%, до 11,4 тысячи долларов, на Poloniex — на 13,85%, до 11,27 тысячи долларов.

В последние месяцы инвесторы отбросили сомнения по поводу возможного использования биткоина мошенниками и вместо этого сосредоточились на перспективах того, что он может заменить золото в качестве инвестиционного инструмента в периоды, когда теряется доверие к валютам, не обеспеченным драгметаллом, пишет газета The Wall Street Journal.

"Сейчас у нас миллионы активных пользователей, при этом в прошлом году не было и миллиона", — сказал в интервью изданию Питер Смит (Peter Smith), глава биткоин-сервиса Blockchain.info.

Капитализация рынка криптовалют, по данным торговой площадки Coinmarketcap.com, в целом по состоянию на 17.26 мск составляла рекордные 334,57 миллиарда долларов.

Первое место по капитализации традиционно занимает биткоин (BTC): она оценивается в 191,9 миллиарда долларов. На втором месте держится Ethereum с капитализацией 49,6 миллиарда долларов. На третьем месте — Bitcoin Cash с капитализацией 27,7 миллиарда долларов. На четвертом месте криптовалюта Ripple — ее капитализация составляет 11 миллиардов долларов.