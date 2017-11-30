В Приморье заявили о необходимости изменить нормы перевалки угля в портах

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя – РИА Новости. Прокурор Приморья Сергей Бессчасный заявил о необходимости корректировки действующего законодательства в области перевалки угля в морских портах.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил Генпрокуратуре и Минприроды до 1 августа 2017 года принять меры для приведения работы порта Находки в соответствие экологическим нормам. О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту главе государства в ходе "прямой линии" 15 июня рассказал мальчик из Находки.

"В этом году особенно остро встали вопросы соблюдения прав граждан при открытой перегрузке угля в морских портах Приморья.. Здесь объективно необходима корректировка действующего законодательства. В силу федерального закона о морских портах, правила оказания услуг по перевалке груза утверждаются органами исполнительной власти в области транспорта. Соответствующие правила утверждены в 2014 году. Однако данный нормативный акт не содержит нормы, разрешающие перевалку в морских портах опасных пылящих грузов, только с использованием перегрузочных комплексов ", — сказал прокурор на Совместном форуме прокуратуры Приморья и Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

"Организации, осуществляющие перегрузку угля в Находкинском ГО, в 2015-2017 годах допустили многочисленные нарушения законодательств, за что привлекались к административной ответственности", — добавил прокурор.

Также он отметил, что в целом в Приморье за неполный год прокуратурой края выявлены свыше 180 нарушений закона в сфере охраны атмосферного воздуха, внесены 140 мер реагирования.

Загрязнение воздуха в крае обусловлено в том числе использованием низкокачественного топлива на предприятиях электроэнергетики и котельных. Воздух во Владивостоке, Уссурийске и Партизанске загрязнен бензапиреном и оксидами азота. Прокурор отметил, что в расширении нуждается сеть постов мониторинга воздуха Примгидромета. Работа организована, она еще идет.