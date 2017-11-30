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Экономика

Рекорд "Газпрома": как Россия греет Европу

08:0030.11.2017
(обновлено: 09:29 30.11.2017)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкГазовая буровая установка Екатерина на Бованенковском месторождении. Архивное фотоГазовая буровая установка Екатерина на Бованенковском месторождении. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Игорь Наумов. "Газпром" в текущем году поставит на экспорт рекордные объемы газа. Основными потребителями голубого топлива по-прежнему выступают страны Евросоюза. Получается, что расширению сотрудничества Европы и России в газовой сфере не препятствуют ни давление США, ни планы Брюсселя ограничить долю российской компании на рынке ЕС.

Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2017 / Emmanuel Dunand
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О результатах текущего года глава "Газпрома" Алексей Миллер во вторник вечером доложил президенту Владимиру Путину. "Что касается экспорта. Если сохранится тенденция, которую мы наблюдаем в течение последних 11 месяцев, то "Газпром" по итогам 2017 года установит абсолютный рекорд поставок газа на экспорт за всю свою историю: 192 миллиарда кубометров", — заявил он.

По словам Миллера, в этом году объем добычи составит 470 миллиардов кубометров газа, что более чем на 50 миллиардов больше, чем годом ранее. Таким образом, рост превысит 13 процентов. Кроме того, в декабре добычные мощности компании составят более 550 миллиардов кубометров газа.

Увеличение экспорта "Газпрома" на рынки стран ЕС произошло вопреки воле Брюсселя. Еврокомиссия (ЕК) последние годы пытается сформировать так называемый Энергетический союз, который призван сократить зависимость от импорта энергоносителей. Задача должна быть решена к 2019 году.

Еврочиновники не скрывают: "дружить" они предлагают против России, которую обвиняют в монополизме. Глава Совета Европы Дональд Туск считает, что лучше закупать российский газ оптом — для всех потребителей ЕС. Он исходит из того, что так можно будет договориться с "Газпромом" о более выгодных ценах.

В настоящее время, по данным ЕК, доля российского газа на рынке Евросоюза достигает 39 процентов. Причем некоторые страны, например Болгария и Словакия, полностью зависят от поставок голубого топлива из России.

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкКомплекс подготовки и транспортировки газа
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Комплекс подготовки и транспортировки газа

На газовом фронте ждут перемен

Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежегодном докладе World Energy Outlook 2017 дало негативный долгосрочный прогноз развития сотрудничества "Газпрома" с Евросоюзом. По оценке экспертов МЭА, доля российского газа на европейском рынке сейчас достигла пика и теперь начнет снижаться. В итоге экспорт за 20 лет сократится почти на четверть — до 150 миллиардов кубометров.

Открытие газопровода Северный поток в Германии. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В докладе указано, что к 2040 году в 160 раз увеличатся поставки в Европу американского сжиженного газа (СПГ). В МЭА исходят из того, что к этому времени страны ЕС будут покупать 84 миллиарда кубометров СПГ, что составит 22 процента общих объемов импорта голубого топлива.

Российские эксперты согласны не со всеми выводами коллег из МЭА. "Угроз со стороны СПГ пока не предвидится, ведь газ в трубе имеет меньшую себестоимость, так что при прочих равных условиях (политические разногласия, санкции и так далее) он для потребителя будет предпочтительнее и всегда дешевле", — уверен научный руководитель программы магистратуры Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Иван Капитонов.

Аналогичной точки зрения придерживается старший аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров. Трубопроводный газ останется гораздо более дешевым, чем СПГ, подтвердил он в беседе РИА Новости. Сейчас цена "Газпрома" для потребителей ЕС составляет примерно 190 долларов за тысячу кубометров, а американский СПГ обходится европейцам в 250 долларов за тот же объем, напомнил аналитик.

Победный зов трубы

Абсолютный рекорд поставок "Газпрома" в ЕС, по словам Капитонова, основывается на экономике: стоимость электро- и теплогенерации на газе в этом году оказалась заметно ниже, чем на подорожавшем угле. "Соответственно, часть угольных станций была переведена на газ. Кроме того, снижается добыча топлива странами ЕС. Поэтому его в больших объемах приходится закупать за рубежом, в том числе и в России", — говорит эксперт.

Знак газопровода. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Ряд факторов позволил "Газпрому" в 2017 году существенно увеличить экспорт в страны ЕС и Турцию, считает Нестеров. Среди них аналитик назвал, в частности, восстановление спроса на газ в Европе. В частности, электростанции, отказавшись по ряду причин от использования угля, увеличили потребление голубого топлива сразу на 17 процентов.

Нестеров напомнил о холодной зиме и поздней весне этого года: газа на отопление пришлось использовать больше нормы, что истощило подземные хранилища европейских стран. Поэтому они активно пополняют запасы, закупая дополнительные объемы топлива, в том числе и в России. По мнению эксперта, повышению спроса способствовало снижение мировых цен на газ с 350-500 долларов за тысячу кубометров до 170-180 долларов.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкГазовый терминал в Польше
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газовый терминал в Польше

Что день грядущий нам готовит

Директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов в комментарии РИА Новости не исключил, что 2017 год "Газпром" способен завершить и более результативно. Он считает, что экспорт газа может выйти на уровень 192-193 миллиарда кубометров, особенно если декабрь окажется холодным.

Газовое оборудование. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Делать долгосрочный прогноз о том, как будет развиваться ситуация на этом рынке, Симонов отказался. А в среднесрочной перспективе — до 2025 года — предпосылок для резкого снижения поставок российского газа в ЕС эксперт не видит.

"Европейский рынок растет три года подряд. В электроэнергетике стран ЕС за этот период использование газа выросло на 50 процентов. Расширяется его потребление в жилищно-коммунальном хозяйстве, на транспорте, в химической промышленности", — заявил Симонов.

Перспективы для российского экспорта остаются благоприятными. В ЕС развернулась борьба с парниковыми газами, поэтому потребление угля продолжит снижаться, уверен Нестеров. Еще один благоприятный фактор — закрытие атомных электростанций в Германии.

Судно, доставляющее сжиженный природный газ из Катара в Польшу
© AP Photo / Lukasz Szelemej, file
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Возобновляемая энергетика (солнечные и ветряные электростанции), как показывает опыт, — замена не самая надежная. Вместо АЭС решено создать новые генерирующие мощности, работающие на ископаемых видах топлива. Очевидно, что самому экологически чистому — природному газу — отдадут приоритет, считает собеседник РИА Новости.

Нестеров исходит из того, что в среднесрочной перспективе конкуренция на рынке газа ЕС усилится. Объемы поставок СПГ постепенно будут увеличиваться. Хотя бы потому, что в основе этого решения лежит политика. "Газпрому" придется бороться за то, чтобы сохранить свои позиции в Европе, но к этому компания будет стремиться.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
pershin33428
Только и умеют, что продавать!!!! Если для газификации частного дома, чуть-ли не кредит брать надо, то чем здесь гордиться???
08:41
30.11.2017
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Иван
Газром должен приносить прибыль в бюджет для русского народа и государства Российского в виде дивидендов , а не " греть Европу" и приносить барыши узкому кругу близких к Газпрому подрядчиков.
08:57
30.11.2017
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