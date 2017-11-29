Новак уверен, что сделка ОПЕК+ будет продлена

ВЕНА, 29 ноя — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак выразил уверенность в том, что ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран на встрече в четверг, 30 ноября, примут решение о продлении соглашения о сокращении добычи нефти, как рекомендовал министерский комитет по мониторингу сделки (Joint OPEC-Non-OPEC Ministerial Monitoring Committee, JMMC).

"Мы все рекомендовали, что соглашение может быть продлено. Завтра конкретные детали будут обсуждены на встрече всех министерств, и только после этого мы сможем сказать вам уже конкретные результаты. Чтобы сейчас не предварять, поскольку это все-таки был только JMMC, а завтра будут уже все 24 страны обсуждать эту ситуацию. Но я уверен, что будет именно в рамках рекомендаций JMMC. И результат будет хороший", — сказал Новак журналистам по итогам заседания министерского комитета.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на три квартала — до конца марта 2018 года.

В Вене же 30 ноября состоится встреча министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи нефти, входящих и не входящих в ОПЕК. В преддверии этой встречи прошло заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ и корректировки его условий, в который входят представители только шести стран соглашения: Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.