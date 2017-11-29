Путин рассказал о перспективе товарооборота с Китаем

Владимир Путин во время встречи с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном. 29 ноября 2017

Владимир Путин во время встречи с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном. 29 ноября 2017

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Товарооборот России и Китая в этом году может достигнуть 66 миллиардов долларов, есть потенциал для его роста, заявил президент РФ Владимир Путин.

Как отметил Путин на встрече с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном, с января по сентябрь текущего года этот показатель составил 61,6 миллиарда долларов. "Уверен, что в этом году мы выйдем уже на 66 миллиардов и будем наращивать торговый оборот", — сказал Путин.

"Как вы отметили только что, сегодня китайско-российские отношения стратегического взаимодействия и партнерства стабильно развиваются вперед", — отметил, в свою очередь, Ли Кэцян.

По итогам 2015 года товарооборот Китая и России снизился на 28,6% и составил 68,06 миллиарда долларов. По итогам 2016 года этот показатель вырос на 2,2% до 69,525 миллиарда долларов, сообщало ранее главное таможенное управление КНР.