КАЗАНЬ, 29 ноя — РИА Новости. Татарстан заинтересован в привлечении в республику британского бизнеса, технологий и инвестиций, заявил президент республики Рустам Минниханов в среду, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

Минниханов находится с рабочим визитом в Лондоне, где принимает участие в российско-британском бизнес-форуме "Объединяя потенциал роста". Мероприятие проходит в Лондоне ежегодно с 2015 года, оно организовано для развития экономических отношений между двумя странами, демонстрации инвестиционных и торговых возможностей России для британских компаний, дальнейшего развития существующих контактов, отметили в пресс-службе.

Организаторами мероприятия выступают министерство экономического развития РФ, торговое представительство России в Великобритании совместно с партнерами, уточняется в сообщении.

"Мы заинтересованы в привлечении британского бизнеса и капитала в Татарстан, будем рады расширению взаимовыгодных связей и готовы оказывать всяческое содействие", — сказал Минниханов на открытии форума.

Президент Татарстана отметил, что республика, как один из развитых регионов России, имеет высокую долю импорта из Великобритании машин и оборудования, завозит ряд промышленных товаров. Также, по его словам, татарстанские предприятия и банки, имеющие прямые связи с английскими партнерами, участвуют в выставках, проводимых в Великобритании, используют в производстве передовые британские технологии. Татарстан поставляет в Британию нефть и нефтепродукты, пластмассы и изделия из них, каучук, резиновые изделия и другие товары.

"Республика Татарстан, как один из ведущих и промышленно развитых регионов России, могла бы заинтересовать британский бизнес возможностями в таких областях, как энергетика и нефтехимия, автомобилестроение и автокомпоненты, машиностроение и самолетостроение, новые материалы, инновационное развитие, IT и другие высокие технологии, агропромышленный комплекс, инжиниринг, медицина, исламский банкинг, транспорт и логистика, малый и средний бизнес", — сказал президент Татарстана.

Минниханов напомнил, что Татарстан – нефтедобывающий и нефтеперерабатывающий регион с развитой нефтехимией, где также производятся автомобили, самолеты, вертолеты, суда, машиностроительная продукция. Около 50% производимых в республике товаров, по его словам, экспортируется, в то же время Татарстан входит в пятерку ведущих регионов по производству сельскохозяйственной продукции. Также третий год подряд республика занимает первое место в российском национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

В республике работают две особые экономические зоны, построена первая очередь города-спутника Казани – Иннополиса, который призван стать в России площадкой №1 в сфере инфокоммуникационных технологий. Кроме того, по решению правительства РФ в Татарстане образована территория опережающего социально-экономического развития "Набережные Челны", которая предоставляет резидентам существенные налоговые льготы, добавил президент Татарстана.

В числе масштабных инвестиционных проектов, которые будут реализованы в регионе в ближайшие годы, Минниханов назвал Камский инновационный территориально-производственный кластер – ИнноКам, Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр, строительство высокоскоростной магистрали "Москва-Казань", международный транспортный коридор "Европа – Западный Китай".

Глава республики поддержал идею, озвученную чрезвычайным и полномочным послом России в Великобритании Александром Яковенко, — организовать визит бизнес-делегации из Великобритании в Татарстан, подчеркнув, что республика открыта для сотрудничества и готова к развитию деловых контактов и укрепления отношений.

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