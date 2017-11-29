Дворкович обсудил с главой МИД ФРГ "Северный поток-2"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович и глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль обсудили "Северный поток-2" и пришли к мнению, что проект должен быть реализован, сообщил журналистам Дворкович.

"("Северный поток-2" — ред.) обсуждался на встрече общей, конечно, у нас (с немецкими коллегами — ред.) одинаковые позиции, мы считаем, что надо реализовывать этот проект", — сказал Дворкович после закрытого заседания с участием вице-канцлера, министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля в рамках Российско-германского сырьевого форума.

"("Третий энергопакет" — ред.) мы считаем, что он не должен применяться", — сказал Дворкович, добавив, что немецкое сообщество думает так же.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Компания Nord Stream 2 AG выступает оператором проекта "Северный поток-2", общая стоимость которого 9,5 миллиарда евро, единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.