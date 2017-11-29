СМИ сообщили о сроках строительства китайской плавучей АЭС

ПЕКИН, 29 ноя – РИА Новости. Китай к 2020 году планирует построить свою первую плавучую атомную электростанцию, сообщает в среду издание China Daily.

Как отмечает газета, техническое проектирование станции уже завершено и в скором времени начнется этап строительства. Главным подрядчиком проекта выступает 719-й исследовательский институт корпорации China Shipbuilding Industry, который планирует завершить строительство первого реактора к 2020 году.

Морские атомные электростанции, включая плавучие и подводные, могут быть направлены в любой район, где они востребованы. В первую очередь их планируется использовать для питания бурильных установок на морских нефтяных и газовых шельфах, а также для энергоснабжения отдаленных островов.

По словам главы информационного отдела China Energy Net Consulting Хань Сяопина, небольшие атомные реакторы способны предоставлять дешевую и постоянную электроэнергию, а когда их срок эксплуатации завершится, их можно будет переместить в изолированные районы.

Он также сообщил, что согласно предварительным расчетам, один киловатт/час вырабатываемой на такой станции электроэнергии будет стоить около 0,9 юаня (0,13 центов), что в 2 раза дешевле, чем при использовании дизельных генераторов на морских нефтяных платформах Китая.

При этом инженер 719-го исследовательского института корпорации CSIC Чжан Цзиньлинь сообщил, что плавучая атомная электростанция представляет собой совмещенный военно-гражданский проект, который будет использоваться исключительно для гражданских нужд.

По мнению аналитиков, спрос на плавучие атомные электростанции в Китае в будущем будет только расти, ожидается, что они станут важными объектами для морской инфраструктуры КНР.

Хань Сяопин также подчеркнул, что со временем плавающие атомные реакторы можно будет начать экспортировать в другие страны с большим населением, но скудными ресурсами, включая государства, участвующие в инициативе "Один пояс — один путь" — Пакистан, Бангладеш, Мьянма.