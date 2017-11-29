Путин назвал одно из главных событий года

Президент РФ Владимир Путин во время посещения депо на железнодорожной станции Москва-Киевская. 29 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время посещения депо на железнодорожной станции Москва-Киевская. 29 ноября 2017

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал 2017 год удачным. Он считает одним из главных событий выход российской экономики из рецессии.

Глава государства сказал об этом во время общения с работниками ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции Москва-Киевская. Он также отметил, что молодым специалистам, работающим в железнодорожной сфере, нужно осваивать цифровые технологии.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что период восстановления российской экономики почти завершен. По ее словам, темпы роста пока невысокие, однако они уже близки к тем, которые возможны при существующей структуре отрасли.

Набиуллина также говорила, что экономическая ситуация в стране стабильна.

Банк России ожидает, что в целом "годовой темп прироста ВВП составит 1,8 процента". Международный валютный фонд прогнозирует рост показателя на уровне около двух процентов.

В МВФ считают, что "циклическое восстановление" российской экономики набирает темп после двухлетней рецессии.