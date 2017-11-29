В Минфине пообещали выполнить бюджет на 2018-2020 годы несмотря на санкции

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Федеральный бюджет на 2018-2020 годы будет исполнен даже в случае ужесточения санкций против РФ, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Несмотря на все санкции и ограничения, которыми нас пугают, — о том что могут быть дополнительные санкции, — бюджет составлен консервативно. Исполним по всем обязательствам, несмотря на все ограничения, которые могут быть, несмотря на условия на внешних рынках или какие-то политические решения", — сказал Силуанов, представляя в Совете Федерации закон о бюджете на 2018-2020 годы.

Госдума 24 ноября приняла трехлетний бюджет РФ в третьем, окончательном чтении. Предполагается, что дефицит бюджета в 2018 году составит 1,3% ВВП, а в 2019 и 2020 годах снизится до 0,8% ВВП. Доходы бюджета в 2018 году составят 15,258 триллиона рублей, расходы — 16,529 триллиона рублей; в 2019 году доходы и расходы запланированы на уровне 15,555 и 16,374 триллиона рублей, в 2020 году — 16,285 триллиона рублей и 17,155 триллиона рублей соответственно.

Со следующего года начинает действовать новое бюджетное правило, в котором цена отсечения на нефть Urals, основной товар российского экспорта, установлена на уровне 40 долларов за баррель.