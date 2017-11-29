Инфляция в России почти достигла дна, заявили в ЦБ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Инфляция в России практически достигла дна, причин для ее дальнейшего замедления нет, заявил заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Липин на форуме Финансового университета.

На прошлой неделе глава МЭР Максим Орешкин говорил, что годовая инфляция замедлилась до 2,4-2,5%. При этом долгосрочная цель ЦБ по инфляции составляет около 4%, а нынешнее отклонение регулятор связывает с временными факторами.

"Мы сейчас устойчиво достигли цели и находимся где-то около дна. Чтобы говорить о том, что инфляция будет снижаться, — мы здесь не видим причин", — сказал Липин.

Последний уточненный прогноз МЭР на 2017 год предполагает рост потребительских цен на 2,5-2,8%. ЦБ также пересмотрел свой прогноз по инфляции до 2,5-2,7% с ранее ожидавшихся 3,2%, отметив, что в дальнейшем рост цен приблизится к целевому уровню в 4%.