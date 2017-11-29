Крымчанам начнут списывать украинские кредиты

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Парламент Крыма принял во втором чтении закон, регламентирующий порядок и основания реструктуризации и списания кредитов крымчан, взятых в украинских банках.

После вхождения Крыма в состав РФ украинские банки свернули работу на полуострове, прекратив любые финансовые операции, в том числе по возврату вкладов. Наибольшие невыполненные финансовые обязательства остались у Приватбанка.

"Закон устанавливает основания и порядок реструктуризации задолженности заемщиков по кредитным договорам, заключенным с украинскими банками, деятельность которых была прекращена на территории Республики Крым и города Севастополя Национальным банком Украины", — сказал глава крымского парламента Владимир Константинов, представляя закон.

При этом, по его словам, подлежит списанию в полном объеме задолженность: если по состоянию на 18 марта 2014 года она не превышала 5 миллионов рублей или сумму, выраженную в иностранной валюте по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на указанную дату, эквивалентную 5 миллионам рублей.

Решение о списании и реструктуризации принимает Фонд защиты вкладчиков.

Закон также устанавливает механизмы и категории заемщиков, имеющих право на реструктуризацию задолженности перед украинскими банками, которые оставили полуостров в одностороннем порядке после воссоединения Крыма с Россией.

Ранее Госдума приняла закон об уточнении правил погашения задолженности заемщиков, проживающих в Крыму и Севастополе, перед украинскими банками. В частности, поправки наделили парламент республики полномочиями по списанию долга с граждан.

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