Мосгордума приняла бюджет столицы на 2018 год

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Мосгордума приняла в окончательном чтении проект бюджета Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов; в 2018 году доходы составят 2,1 триллиона рублей, расходы — 2,33 триллиона рублей, дефицит — 222,9 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости.

"Законопроект доработан с учетом все поправок, не имеет внутренних противоречий. Он сформирован в условиях выхода на устойчивые темпы экономического роста. В предстоящие три года планируется стабильное увеличение доходов как в номинальном, так и в реальном значении", — сказала глава департамента финансов города Елена Зяббарова на заседании в Мосгордуме.

По ее словам, расходная часть бюджета имеет программный формат и обеспечивает необходимыми ресурсами реализацию 14 государственных программ города Москвы. Так, предусмотрена приоритетность социальной сферы, существенно увеличены обязательства перед москвичами.

"Принимаемый вами бюджет можно назвать не только социально-ориентированным, но и в определенном смысле социально-сформированным. Четверть расходов от общего объема планируется направить на финансирование адресной инвестиционной программы и программы по реновации жилищного фонда. Структуру бюджета можно назвать оптимальной. Бюджет направлен на дальнейший экономический рост", — сказала она.

Около 90% доходов бюджета приходится на налоговые поступления. В объеме неналоговых доходов наибольший удельный вес в 2018 году занимают арендные платежи за земельные участки и нежилые помещения — почти 32%, доходы от размещения временно свободных средств бюджета (29%) и поступления от штрафных санкций (12-13%).

На меры социальной поддержки в 2018 году планируется направить 240,8 миллиарда рублей — почти на 27% больше, чем в 2017 году. В предстоящие три года на социальные выплаты будет направлено около 720 миллиардов рублей (на 36% больше, чем в предыдущие три года). На развитие транспортной отрасли в следующем году город потратит 542,3 миллиарда рублей, на здравоохранение — 251,2 миллиарда рублей, на образование — 293,9 миллиарда рублей, на спорт — около 38 миллиардов рублей, на культуру — более 46 миллиардов рублей.