Биткоин превысил отметку в 10 тысяч долларов

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду утром обновила исторический рекорд, достигнув отметки в 10,053 тысячи долларов, а затем вновь перешла к снижению, следует из данных торгов.

По состоянию на 04.55 мск, биткоин на бирже Bitfinex находится в диапазоне 9,625 — 10,053 тысячи долларов.

Ряд стран мира уже открыли свои рынки для криптовалют — цифровых инструментов на основе технологии блокчейн. Самой популярной криптовалютой в мире является биткоин. Однако власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу. ЦБ не раз заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам в РФ и предупреждал о высоких рисках их использования. Банк России в настоящее время выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки "финансовой пирамиды".

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости выстроить регулирование криптовалют таким образом, чтобы с одной стороны защитить интересы граждан, бизнеса и государства, а с другой — не создать излишних барьеров. Глава государства при этом подчеркнул, что нужно использовать преимущества новых технологических решений в банковской сфере.