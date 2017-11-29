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Экономика

Эксперты оценили уровень затрат россиян

01:4029.11.2017
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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россияне меняют свои потребительские привычки: жители РФ становятся более разборчивыми в выборе товаров, меньше зависят от брендов и ищут предложения по более низким ценам, говорится в исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) "Российские потребители: что поставлено на карту?", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Исследование было проведено в 2017 году среди 4 тысяч респондентов с учетом 42 категорий покупок в трех направлениях — продовольственные товары, непродовольственные товары, услуги. Оно показало, насколько с 2013 года изменились потребительские предпочтения россиян, распределение трат относительно разных категорий товаров и услуг и подход к покупкам в целом.

"Российские потребители стали более разборчивы и готовы платить больше только за отдельные товары важных для качества жизни категорий, они менее зависимы от брендов и находятся в постоянном поиске низких цен, а каждый третий из них сокращает свой общий объем расходов. При этом россияне меньше беспокоятся о будущем, но и менее оптимистичны", — говорится в исследовании.

В целом, по мнению BCG, новая поведенческая модель россиян приближается к модели стран Восточной Европы. По словам партнера BCG, главы экспертной практики по розничной торговле и потребительским товарам в России и СНГ Ивана Котова, в России произошла "перезагрузка" отношения к покупкам во всех категориях потребителей — от самых малообеспеченных до тех, у кого доход высокий.

"Половина предпочитает копить, а не тратить. А те, кто совершает покупки сегодня, делают это гораздо осмотрительнее, более разборчивы и готовы приложить усилия, чтобы найти лучшее по цене и качеству предложение", — добавил Котов.

Ценности и страхи новой реальности

В последние несколько лет, напоминает консалтинговая компания, экономическая ситуация в России осложнялась, в частности рост номинальных доходов россиян отставал от инфляции. Одновременно меняется и поведение российских потребителей — они приспосабливаются к "новой реальности".

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© Fotolia / sakkmesterke
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"Россияне меньше беспокоятся о будущем (снижение на 5% в 2017 году по сравнению с 2013 годом), но в то же время становятся и менее оптимистичными, опасаясь лишиться работы и финансовой стабильности, что в целом ближе к модели развитых стран", — отмечает BCG. Так, с утверждением "Я с оптимизмом смотрю в будущее" в опросе текущего года согласились лишь 55% опрошенных против 70% в 2013 году.

Самые важные ценности для российских потребителей, по результатам исследования — это дом и семья (эту ценность к "очень важной" отнесли 83% респондентов), а также здоровье (78%). Вместе с безопасностью (67%) эти три ценности одинаково значимы для потребителей всех уровней дохода.

Другие ценности, продолжает BCG, существенно варьируются в зависимости от уровня дохода. "Однако для молодых людей 18-29 лет традиционные ценности (дом и семья, здоровье, безопасность и стабильность) менее важны, чем для других возрастных групп", — добавляет компания.

За что готовы и не готовы платить россияне

С учетом необходимости экономить, россияне, если не считать граждан с высоким доходом, теперь уже не готовы платить, например, за удобство или более качественный сервис в магазине. В ходе опроса 35% его участников подтвердили, что сокращают общий объем потребления.

Москва. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Доля базовых расходов (еда, транспорт и услуги ЖКХ) увеличилась до 60%, а располагаемые доходы для покупок в других категориях уменьшились. "Потребители воспринимают непродовольственные категории как "необязательные", и здесь они, прежде всего, готовы тратить на одежду, лекарства, косметику и бытовую технику", — отмечается в исследовании.

Консалтинговая компания считает, что существенно изменился и менталитет потребителей. Россияне все чаще предпочитают откладывать крупные покупки, а не тратить деньги, гораздо реже действуют под влиянием импульса и стараются найти самые низкие цены.

"В то же время потребители перераспределяют свои расходы в пользу тех категорий, которые связывают с более высоким качеством жизни — здоровое питание (фрукты и овощи, молочные продукты, мясо, категория "фреш" в целом), детские товары, лекарства, образование, путешествия — сокращая свой бюджет на алкоголь, табачные изделия, готовую и замороженную еду", — добавляет BCG.

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"Подтверждает тренд консервативного и рационального покупательского поведения и тот факт, что покупки перестают быть синонимом счастья: число тех, кому покупка новых вещей помогает почувствовать себя счастливым, сократилось с 60% до 46% в 2013–2017 годах", — говорится в исследовании.

Наконец, для граждан РФ перестали иметь подавляющее значение бренды: лишь 24% респондентов считают, что бренды отражают их и их ценности. "Более позитивно потребители относятся к брендам цифровых компаний, электроники и непродовольственных ритейлеров, менее позитивно — к брендам банков, телекомов и компаний сектора FMCG (товары повседневного спроса — ред.)", — замечает компания.

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