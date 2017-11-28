Объем инвестиций в АПК Верхневолжья достиг 10,9 млрд рублей

ТВЕРЬ, 28 ноя – РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал в агропромышленном комплексе Тверской области увеличился за четыре года с 1,8 миллиарда рублей до 10,9 миллиарда рублей в 2017 году, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя.

Глава области во вторник провел заседание регионального правительства, где подводились предварительные итоги работы агропромышленного комплекса Тверской области в 2017 году.

"В агропромышленном комплексе увеличился объем инвестиций в основной капитал – с 1,8 миллиарда рублей в 2014 году до 10,9 миллиарда рублей в 2017 году. Среди крупных инвестиционных проектов, реализованных за последние два года в сельском хозяйстве, – свинокомплексы в Бежецком районе на 270 тысяч голов, в Конаковском районе — на 60 тысяч голов, а также животноводческий комплекс на шесть тысяч голов крупного рогатого скота и молокозавод компании "Агропромкомплектация", — сказал Руденя.

По его словам, в настоящее время в регионе реализуются и планируются к реализации 30 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 36 миллиардов рублей, что позволит создать около 2,7 тысячи рабочих мест. Среди наиболее крупных проектов – производство свинины в Бежецком районе (комплекс на 450 тысяч голов) и выращивание молодняка крупного рогатого скота в Калининском районе (мощность 130 тонн в год).

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