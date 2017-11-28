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Экономика

Курс биткоина в 2018 году может подняться до $15-50 тысяч, заявили эксперты

17:5728.11.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКриптовалюта биткоин. Архивное фотоКриптовалюта биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Курс самой популярной в мире криптовалюты биткоин (bitcoin) продолжит расти и до конца 2018 года на фоне рыночных факторов может подняться до 15-50 тысяч долларов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Сувенирная монета биткойн
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В поисках потолка: курс биткоина может вырасти вдвое
Курс BTC продолжает активно расти, обновляя исторический максимум. По состоянию на 17.20 мск стоимость криптовалюты на торгах биржы Bitfinex составляла 9,874 тысячи долларов, а в ходе торгов она поднималась до исторического максимума в 9,941 тысячи долларов. При этом на торгах на ряде других бирж, например, на CoinMarketCap, стоимость криптовалюты уже составляет более 10 тысяч долларов.

В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к технологии блокчейн и криптовалютам, работающим на этой технологии. Ряд стран мира открыл свои рынки для криптовалют, однако власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу. ЦБ РФ выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки "финансовой пирамиды".

Рекордный год

"Растущий тренд в биткоине сохраняется", — считает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

Золотой биткоин. Архивное фото
© Fotolia / adrianbysiak
Стоимость биткоина превысила полмиллиона рублей
По его словам, после достижения 10 тысяч долларов стоимость криптовалюты может не опуститься обратно. "Коррекции вниз может и не случится. Часть участников рынка захочет зафиксировать прибыль, но при этом другая часть инвесторов будет покупать, веря в продолжение роста", — пояснил он.

Эксперт отметил, что рост стоимости криптовалюты связан не только со спекуляциями на рынке, но также и с ожиданием запуска торгов фьючерсных контрактов на биткоин на американской бирже CME. Наибольший объем торгов при этом аналитик отметил на криптобиржах Японии и Южной Кореи, торги там проходят "на повышенных объемах".

Обозреватель-экономист Максим Блант также считает, что цена BTC продолжит расти. "И помогут нам в этом традиционные ралли за счет годовых бонусов, часть которых вкладывается в финансовые активы", — рассказал он.

© AFP 2017 / Toru Yamanaka Баннер с рекламой биткоинов в Токио
© AFP 2017 / Toru Yamanaka
Баннер с рекламой биткоинов в Токио

"К концу 2018 года стоит ожидать курс выше 15 тысяч долларов", — поделился своим мнением руководитель пресс-службы Waves Platform в России Глеб Костарев.

"Один из главных факторов нынешнего роста цены биткоина — планы чикагской биржи CME Group запустить торги фьючерсами на эту криптовалюту. Таким образом, криптовалюты постепенно выходят из "серой" зоны, а игроки на финансовом рынке получают новые возможности по работе с цифровыми монетами. Кроме того, с расширением признания биткоина увеличивается и количество желающих проинвестировать в него. Таким образом, рост числа инвесторов в криптовалюты также толкает курс биткоина вверх", — пояснил свой прогноз Костарев.

Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Биткоин, майнинг и блокчейн: что ждет криптовалюты в России
Ткачук дает более положительный прогноз: "В 2018 году курс биткоина может подняться выше 20 тысяч долларов. В следующем году, в случае запуска фьючерсов на биткоин на СME, к покупкам биткоина могут подключиться крупные инвестиционные фонды. Если мировые регуляторы будут лояльны к биткоину, его курс может подняться и к 50 тысячам долларов".

При этом негативную динамику торгов он также не исключает. "Если регуляторы займут жесткую позицию к криптовалютам, мы не удивимся и спуску курса к 1000 долларам в следующем году", — отметил он.

Блант полагает, что в 2018 году криптовалюты будут, скорее всего, выполнять функции "валюты-убежища".

"Это не может не беспокоить финансовые власти, и можно не сомневаться, что попытки "поставить под контроль" или "отрегулировать" криптовалюты будут предприниматься с тем большей настойчивостью, чем серьезнее будут неприятности на фондовых и финансовых рынках. Такого рода активность может привести к повышенной волатильности, какие-то громкие заявления могут спровоцировать коррекционные движения. Однако падения будут выкупаться, и в 2018 году капитализация криптовалют вырастет", — считает он.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Cicicipi
Как иду по улице постоянно подошвы от обуви валяются. Народ по всей округе так бежал, биткоины покупать, аж подошвы отвалились.
18:06
28.11.2017
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