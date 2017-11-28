Путин подписал закон об обмене налоговыми данными с другими странами

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на обеспечение сбора и обмена налоговой информацией с компетентными органами зарубежных стран, сообщается на сайте президента.

Документ определяет порядок взаимодействия российских налоговых органов с компетентными органами зарубежных стран при проведении налогового мониторинга и совместных налоговых проверок, порядок обеспечения сбора необходимой информации для выполнения условий многосторонних соглашений об автоматическом обмене финансовой информацией и страновыми отчетами в налоговой сфере.

На налогоплательщиков, являющихся участниками международной группы компаний (МГК), возлагаются обязанности по представлению в налоговый орган уведомления о своем участии в такой группе и страновых сведений, включающих страновой отчет, глобальную документацию по МГК и национальную документацию участника подобной группы.

Другие изменения

Законом устанавливается норма по информированию ФНС о том, является ли участник МГК стратегическим предприятием, сведения о котором могут быть представлены компетентным органам иностранных государств с согласия федерального органа исполнительной власти, уполномоченного правительством.

В целях обеспечения налоговых органов финансовой информацией, необходимой для налогового контроля и обмена информацией с компетентными органами зарубежных стран в рамках выполнения условий соответствующего многостороннего соглашения, на организации финансового рынка возлагается обязанность представлять им соответствующую информацию о клиентах, выгодоприобретателях и лицах, прямо или косвенно их контролирующих.

Закон устанавливает административный штраф за ненаправление организацией финрынка информации о таких лицах в размере 500 тысяч рублей. В случае невключения сведений о конкретном лице в направляемую в рамках обмена информацию штраф составит 50 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения. За нарушение порядка установления налогового резидентства клиентов организации финансового рынка, выгодоприобретателей и прямо или косвенно контролирующих их лиц штраф также составит 50 тысяч рублей за каждое лицо.

За непредставление уведомления об участии в МГК или его представление с недостоверными сведениями штраф определен в 50 тысяч рублей, а в случае непредставления или представления с недостоверным сведениями странового отчета — 100 тысяч рублей. При непредставлении в установленный срок национальной или глобальной документации штраф устанавливается в размере 100 тысяч рублей.

Россия с 1 июля 2015 года присоединилась к Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам, в рамках которой предусматривается, в частности, глобальный обмен информацией о трансфертном ценообразовании транснациональных корпораций, а также автоматический обмен информацией о финансовых счетах резидентов иностранных государств. ФНС в 2016 году в соответствии с распоряжениями правительства РФ подписаны многосторонние соглашения с компетентными органами других стран об автоматическом обмене финансовой информацией и страновыми отчетами в налоговой сфере.