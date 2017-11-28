Ткачев оценил перспективы развития производства зерна в России

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россия в перспективе намерена собирать не менее 120 миллионов тонн зерна в год, заявил во вторник на комиссии Совета Федерации по АПК глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

"Сможем ли мы удержать эту планку (сбор большого урожая зерна — ред.), от каких факторов зависит — погода, культура земледелия; но наша задача, дело престижа, дело чести — не опускаться (в сборе урожая — ред.) ниже 120 миллионов тонн", — сказал Ткачев.

"Более того, мы разрабатываем планы вместе с наукой — нам нужно повышать объёмы зерна, повышать плодородие почв, привлекать в севооборот новые земли", — добавил министр.

Ранее первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов заявлял, что в текущем году Россия может собрать рекордный урожай зерна — более 130 миллионов тонн, что станет абсолютным рекордом за все время, включая советский период. Экспортировать планируется 45 миллионов зерна, 35 из них — пшеницы.