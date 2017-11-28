МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ разрабатывает рекомендации по рассмотрению споров о банкротстве и предлагает ввести в этот процесс аналог "сделки со следствием", сообщил журналистам судья-докладчик Иван Разумов.
По его словам, проект постановления пленума также вводит презумпцию контролирующего выгодоприобретателя. "Цель процесса банкротства — отыскать имущество банкрота и дать удовлетворение кредиторам", — добавил Разумов. Он отметил, что все эти изменения вышли из судебной практики арбитражных судов, рассматривающих дела о банкротствах.
Проект постановления пока не принят, его дорабатывает редакционная комиссия.
Вместе с тем, отмечается в проекте, "размер субсидиарной ответственности номинального руководителя может быть уменьшен, если благодаря раскрытой им информации, недоступной независимым участникам оборота, были установлены фактический руководитель и (или) имущество должника либо фактического руководителя, скрывавшееся ими, за счет которого могут быть удовлетворены требования кредиторов".