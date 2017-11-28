МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ разрабатывает рекомендации по рассмотрению споров о банкротстве и предлагает ввести в этот процесс аналог "сделки со следствием", сообщил журналистам судья-докладчик Иван Разумов.

"Впервые в гражданском процессе вводится аналог "сделки со следствием". Он предлагает номинальному руководителю банкротящегося предприятия снижение ответственности за информацию о теневом директоре и его активах", — пояснил судья.

По его словам, проект постановления пленума также вводит презумпцию контролирующего выгодоприобретателя. "Цель процесса банкротства — отыскать имущество банкрота и дать удовлетворение кредиторам", — добавил Разумов. Он отметил, что все эти изменения вышли из судебной практики арбитражных судов, рассматривающих дела о банкротствах.

Проект постановления пока не принят, его дорабатывает редакционная комиссия.

Отмечается, что формальный руководитель, не осуществляющий фактическое управление, "не утрачивает статус контролирующего лица, поскольку такое поведение не означает потерю возможности оказания влияния на должника и не освобождает номинального руководителя от осуществления обязанностей… по обеспечению надлежащей работы системы управления юридическим лицом". Соответственно, "номинальный и фактический руководители несут субсидиарную ответственность".

Вместе с тем, отмечается в проекте, "размер субсидиарной ответственности номинального руководителя может быть уменьшен, если благодаря раскрытой им информации, недоступной независимым участникам оборота, были установлены фактический руководитель и (или) имущество должника либо фактического руководителя, скрывавшееся ими, за счет которого могут быть удовлетворены требования кредиторов".