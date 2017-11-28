Крым лидирует в России по росту реальных доходов населения

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Крым выбился в лидеры среди российских регионов по росту реальных доходов населения, заявил министр экономического развития республики Андрей Мельников.

"В настоящее время республика является лидером среди других субъектов Российской Федерации по росту реальных доходов населения", — сказал Мельников на парламентских слушаниях по проекту бюджета республики на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

По его словам, средняя заработная плата крымчан в ближайшие 3 года увеличится более чем на 7 тысяч рублей.

"Сегодня средняя заработная плата по республике 25 тысяч 700 рублей. Мы уверены в том, что положительные изменения здесь будут продолжаться. Исходим из того, что в 2020 году средняя заработная плата в республике будет 33 тысячи 200 рублей", — отметил министр.

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