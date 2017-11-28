Крым лидирует в России по росту реальных доходов населения

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Крым выбился в лидеры среди российских регионов по росту реальных доходов населения, заявил министр экономического развития республики Андрей Мельников.
По его словам, средняя заработная плата крымчан в ближайшие 3 года увеличится более чем на 7 тысяч рублей.
"Сегодня средняя заработная плата по республике 25 тысяч 700 рублей. Мы уверены в том, что положительные изменения здесь будут продолжаться. Исходим из того, что в 2020 году средняя заработная плата в республике будет 33 тысячи 200 рублей", — отметил министр.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>