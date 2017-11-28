Правительство выделило средства на повышение зарплат в сфере образования

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 3,6 миллиарда рублей на повышение оплаты труда работников сферы образования и науки. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства во вторник.

"Подписанным распоряжением Минобрнауки из резервного фонда правительства России выделяются бюджетные ассигнования в размере 3,6 миллиарда рублей. Из них 2,4 миллиарда рублей — для сферы образования и 1,2 миллиарда рублей – для сферы науки", — говорится в сообщении.

Согласно справке к документу, дополнительные средства будут направлены на повышение оплаты труда работников федеральных госучреждений образования и науки в связи с "изменением темпа роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности для достижения в текущем году запланированного показателя заработной платы работников таких учреждений".

Уточняется, что средства распределены между главными распорядителями средств федерального бюджета, имеющими подведомственные федеральные государственные учреждения в сфере образования и науки, а также федеральными государственными учреждениями, осуществляющими полномочия главных распорядителей средств федерального бюджета.

Принятое решение позволит обеспечить достижение в 2017 году запланированных показателей заработной платы работников федеральных госучреждений в сфере образования и науки.