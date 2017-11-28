Правительство распределило 11 миллиардов рублей для региональных бюджетов

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 11,58 миллиарда рублей между бюджетами 23 субъектов РФ, средства направлены на финансирование первоочередных расходов регионов, в том числе на оплату труда работников бюджетной сферы, сообщается на сайте кабмина.

Как отмечается, распоряжением правительства от 5 июля 2017 года Минфину России из резервного фонда правительства были выделены 11,58 миллиарда рублей на предоставление дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов.

"Подписанным распоряжением эти средства распределены между бюджетами 23 субъектов Федерации на финансирование в ноябре – декабре 2017 года первоочередных расходов регионов, в том числе на оплату труда работников бюджетной сферы", — говорится в справке к документу.

Дотации будут предоставляться в соответствии с соглашениями, заключаемыми Минфином и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов.

Согласно распоряжению, дотации, в частности, получат республики Чечня, Ингушетия и Карелия, Ивановская, Орловская, Пензенская области и другие регионы.