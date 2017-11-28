ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Летать с Дальнего Востока в Китай и далее по маршрутной сети авиакомпании China Express Airlines можно будет по единому электронному билету, соглашение об этом подписали дальневосточная дочка "Аэрофлота" авиакомпания "Аврора" и китайская China Express Airlines, сообщила во вторник пресс-служба "Авроры".

"Стороны подписали двустороннее интерлайн-соглашение, которое позволит использовать единый электронный билет для перелёта с Дальнего Востока в Китай, а затем по одному из направлений маршрутной сети ChinaExpressAirlines на официальной встрече в городе Чунцин", — говорится в сообщении.

Соглашение о признании перевозочной документации позволит оформить перелёт на едином бланке любой из авиакомпаний по выгодным сквозным тарифам и значительно сократит время перелёта между городами Дальнего Востока и Китая, пояснили в компании.

Сhina Express Airlines — китайская авиакомпания, работающая в сфере внутренних и региональных перевозок. Маршрутная сеть авиакомпании состоит из более чем 80 направлений. Парк авиакомпании представлен воздушными судами Airbus A320, Bombardier CRJ-900. Главным транзитным узлом авиакомпании является международный аэропорт Чунцин "Цзянбэй".

Авиакомпания "Аврора" стала первым международным партнёром компании China Express Airlines с выходом на российский рынок. Планируемое начало сотрудничества в рамках данного соглашения – с начала летнего расписания 2018 года.