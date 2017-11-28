Почетный генконсул: Рим планирует удвоить объем экспорта на Северный Кавказ

ПЯТИГОРСК, 28 ноя — РИА Новости, Маргарита Савельева. Италия планирует увеличить экспорт товаров на Северный Кавказ, который сейчас оценивается в размере 300-400 миллионов евро в год, вдвое, сообщил РИА Новости почетный генеральный консул Итальянской Республики в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани.

В середине ноября дипломаты и представители свыше 30 итальянских компаний посетили Северную Осетию, Чечню и Дагестан в рамках проекта "Италия встречает Кавказ", направленного на развитие деловых отношений между Италией и северокавказскими регионами.

"Мы оцениваем экспорт из Итальянской Республики в размере 300-400 миллионов евро в год. Конечно, в наших планах и интересах – удвоение данного показателя. Рынками сбыта и областями взаимодействия мы считаем: сельское хозяйство, строительство и благоустройство, медицина, электроэнергетика, туризм", — сказал Лодиджиани по итогам бизнес-миссии.

По его словам, перспективы подписания новых контрактов заключаются в кропотливой и планомерной работе и постоянном взаимодействии между сторонами.

Говоря об объеме инвестиций, который готовы вкладывать итальянские инвесторы Лодиджиани напомнил в том числе о работе проектов Enel. "В данный момент существуют и работают как большие проекты Enel, стоимость которых оценивается в более чем 500 миллионов евро, так и многочисленные небольшие, оцениваемые от 1 до 3 миллионов евро", — рассказал Лодиджиани.