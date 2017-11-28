Дальневосточный майнинг-проект могут расширить на Амурскую область

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости, Надежда Егорова. Масштабный майнинг-проект гонконгской фирмы Genesis Engineering может быть реализован в Амурской области, с таким предложением выступила Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ).
Ранее Минвостокразвития РФ сообщило, что гонконгская компания Genesis Engineering в ходе встречи с КРДВ озвучила планы по инвестированию в технологию блокчейн, включая создание майнинг-фермы криптовалют на острове Русский во Владивостоке. КРДВ предложила Genesis Engineering инвестировать в технологию блокчейн в Амурской области, где больше запасы энергомощностей и действует режим территории опережающего развития (ТОР).
Эксперты, в свою очередь, отмечают, что говорить о создании майнинг-фермы на Дальнем Востоке пока преждевременно, но можно рассматривать это как проект на далекую перспективу.
Русский остров и Приамурье
Представители Genesis Engineering также намерены сотрудничать с руководством ДВФУ, в частности, создать в вузе музей криптовалют и совместно разрабатывать учебные программы, в том числе по технологии блокчейн. Кроме того, Риггинс отметил интерес к созданию на базе ДВФУ лаборатории искусственного интеллекта.
Как сообщил РИА Новости руководитель дирекции маркетинга территорий КРДВ Михаил Лёвочкин, корпорация приняла компанию в рамках ознакомительной встречи.
Также, по его словам, корпорация попросила Genesis Engineering подробную информацию по проекту, чтобы точно определить, получится ли его реализовать частично на острове Русском или где-то еще.
Сколько энергии можно дать
Как пояснил РИА Новости представитель ДВЭУК, у компании на острове Русский находятся три мини-ТЭЦ: "Северная", "Центральная" и "Океанариум", которые обеспечивают электроэнергией и теплом кампус ДВФУ, Приморский океанариум и ближайшие социальные и коммунальные объекты. Установленная мощность станций составляет около 50 мегаватт, однако сегодня загрузка станций по выработке электроэнергии не превышает 12%.
"При оценке возможности обеспечения электроснабжения новых потребителей во внимание принимается также и то, что энергосистема острова не изолирована, то есть имеет надежную электрическую связь с материковой частью Владивостока", — отметил собеседник агентства.
В Genesis Engineering пояснили, что 1 тысяча квадратных метров оборудованных помещений потребляет 1 мегаватт электроэнергии, соответственно, общая потребность в электроэнергии составит порядка 300 мегаватт. При этом объем потребления пилотного проекта на острове Русский еще находится в стадии согласования.
Криптоагентство поможет
"Если это проект на далекую перспективу – другое дело. Опять же – сегодня много идей, но часто инициатива идет от незнания ситуации. Нужно все предусмотреть, ведь криптовалюта – это, по сути, утечка денег за границу, уход от налогов и удар по банкам. То есть пока это большой вопрос", — сказал Латкин.
Первого декабря на базе института, который возглавляет профессор, будет создано первое криптодетективное агентство, которое будет работать на общественных началах. "Первое агентство уже создано в Москве на базе Института развития интернета. Ну, а мы будем работать на общественных началах и надеемся в будущем войти в его состав. В том числе наше агентство будет помогать участникам отрасли и консультировать подобные проекты", — добавил Латкин.
Genesis Engineering учреждена в Гонконге в 2017 году крупнейшей медиагруппой в области блокчейна BTC Inc. и крупнейшим поставщиком услуг облачного майнинга Genesis Mining.