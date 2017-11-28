Дальневосточный майнинг-проект могут расширить на Амурскую область

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости, Надежда Егорова. Масштабный майнинг-проект гонконгской фирмы Genesis Engineering может быть реализован в Амурской области, с таким предложением выступила Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ).

Ранее Минвостокразвития РФ сообщило, что гонконгская компания Genesis Engineering в ходе встречи с КРДВ озвучила планы по инвестированию в технологию блокчейн, включая создание майнинг-фермы криптовалют на острове Русский во Владивостоке. КРДВ предложила Genesis Engineering инвестировать в технологию блокчейн в Амурской области, где больше запасы энергомощностей и действует режим территории опережающего развития (ТОР).

Эксперты, в свою очередь, отмечают, что говорить о создании майнинг-фермы на Дальнем Востоке пока преждевременно, но можно рассматривать это как проект на далекую перспективу.

Русский остров и Приамурье

Представитель Genesis Engineering Джон Риггинс на встрече с представителями КРДВ на прошлой неделе рассказал, что компанию заинтересовали свободные энергетические мощности и земельные участки, налоговые и таможенные преференции. После реализации пилотного проекта на острове Русский в планах GE оборудовать на Дальнем Востоке до 300 тысяч квадратных метров производственных помещений.

Представители Genesis Engineering также намерены сотрудничать с руководством ДВФУ, в частности, создать в вузе музей криптовалют и совместно разрабатывать учебные программы, в том числе по технологии блокчейн. Кроме того, Риггинс отметил интерес к созданию на базе ДВФУ лаборатории искусственного интеллекта.

Как сообщил РИА Новости руководитель дирекции маркетинга территорий КРДВ Михаил Лёвочкин, корпорация приняла компанию в рамках ознакомительной встречи.

"Genesis Engineering рассматривает возможность создания проекта на острове Русском, но так как ТОР здесь еще не создана, мы дали им общую вводную информацию. Кроме того, по предварительной информации, проект имеет очень высокую потребность в электроэнергии и площади, поэтому маловероятно, что на острове получится реализовать проект в полном объёме. В связи с этим АО "КРДВ", в частности, предложило потенциальному инвестору рассмотреть Амурскую область, где расположены крупные объекты электрогенерации и также действует режим ТОР", — сказал Лёвочкин.

Также, по его словам, корпорация попросила Genesis Engineering подробную информацию по проекту, чтобы точно определить, получится ли его реализовать частично на острове Русском или где-то еще.

Сколько энергии можно дать

Заместитель директора по инвестициям АО "ДВЭУК" Валентин Лохманов отмечал, что энергосистема острова имеет резерв по электрической и по тепловой мощности. "Этого достаточно для обеспечения энергоснабжения потребителя на первом этапе", — отметил Лохманов.

Как пояснил РИА Новости представитель ДВЭУК, у компании на острове Русский находятся три мини-ТЭЦ: "Северная", "Центральная" и "Океанариум", которые обеспечивают электроэнергией и теплом кампус ДВФУ, Приморский океанариум и ближайшие социальные и коммунальные объекты. Установленная мощность станций составляет около 50 мегаватт, однако сегодня загрузка станций по выработке электроэнергии не превышает 12%.

"При оценке возможности обеспечения электроснабжения новых потребителей во внимание принимается также и то, что энергосистема острова не изолирована, то есть имеет надежную электрическую связь с материковой частью Владивостока", — отметил собеседник агентства.

В Genesis Engineering пояснили, что 1 тысяча квадратных метров оборудованных помещений потребляет 1 мегаватт электроэнергии, соответственно, общая потребность в электроэнергии составит порядка 300 мегаватт. При этом объем потребления пилотного проекта на острове Русский еще находится в стадии согласования.

Криптоагентство поможет

Комментируя перспективы такого проекта, директор Института международного бизнеса и экономики Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) профессор Александр Латкин заявил, что создание майнинг-фермы пока преждевременно. Нормативная база по криптовалюте только-только формируется. Закон должен быть принят в середине 2018 года.

"Если это проект на далекую перспективу – другое дело. Опять же – сегодня много идей, но часто инициатива идет от незнания ситуации. Нужно все предусмотреть, ведь криптовалюта – это, по сути, утечка денег за границу, уход от налогов и удар по банкам. То есть пока это большой вопрос", — сказал Латкин.

Первого декабря на базе института, который возглавляет профессор, будет создано первое криптодетективное агентство, которое будет работать на общественных началах. "Первое агентство уже создано в Москве на базе Института развития интернета. Ну, а мы будем работать на общественных началах и надеемся в будущем войти в его состав. В том числе наше агентство будет помогать участникам отрасли и консультировать подобные проекты", — добавил Латкин.

Genesis Engineering учреждена в Гонконге в 2017 году крупнейшей медиагруппой в области блокчейна BTC Inc. и крупнейшим поставщиком услуг облачного майнинга Genesis Mining.