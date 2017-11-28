Эксперты считают дискриминационным экологический налог на сигареты

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Экспертный совет при правительстве РФ считает избыточным и дискриминационным экологический налог на сигареты, предложенный в проекте новой антитабачной концепции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Открытого правительства.
"Введение экологического налога на сигареты представляется нецелесообразным, в виду того, что меры по обращению с отходами, в том числе уплата экологического сбора, уже регулируются соответствующими законодательными актами", — говорится в заключении экспертов.
Они считают, что введение дополнительного налога "является избыточным и дискриминационным, а также противоречит подходу о неувеличении налоговой нагрузки на бизнес".
Кроме того, по мнению экспертного совета, предложение продавать табачную продукцию только в городских торговых точках площадью не менее 50 квадратных метров также может навредить малому и среднему бизнесу, а также развитию конкуренции.