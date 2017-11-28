Эксперты считают дискриминационным экологический налог на сигареты

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Экспертный совет при правительстве РФ считает избыточным и дискриминационным экологический налог на сигареты, предложенный в проекте новой антитабачной концепции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Открытого правительства.

Новая антитабачная концепция, внесенная ранее на рассмотрение правительства РФ, предусматривает, в том числе, новые правила торговли табаком, запрет производства, ввоза и обращения некурительных табачных изделий. В документе обращается внимание, что отходы от сигарет наносят урон окружающей среде, поэтому целесообразно распространить ответственность за последствия использования курительных табачных изделий на их производителей за счет введения экологического налога на сигареты.

"Введение экологического налога на сигареты представляется нецелесообразным, в виду того, что меры по обращению с отходами, в том числе уплата экологического сбора, уже регулируются соответствующими законодательными актами", — говорится в заключении экспертов.

Они считают, что введение дополнительного налога "является избыточным и дискриминационным, а также противоречит подходу о неувеличении налоговой нагрузки на бизнес".

Кроме того, по мнению экспертного совета, предложение продавать табачную продукцию только в городских торговых точках площадью не менее 50 квадратных метров также может навредить малому и среднему бизнесу, а также развитию конкуренции.