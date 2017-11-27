Греф считает самыми перспективными отраслями финансы, ритейл и медицину

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Сбербанк считает самыми перспективными в ближайшие несколько лет развитие бизнеса в сфере финансов, ритейла и медицины, заявил глава Сбербанка Герман Греф на форуме Synergy Global Forum.

"С точки зрения размера индустрии, мы делали для себя оценки и сформировали приоритетные сферы, где бы хотели бы поучаствовать – номер один это, конечно, финансы. И непременно находится в центре того, что называется disruption — то, что будет очень быстро меняться. К сожалению или к счастью, финансовые технологии будут развиваться абсолютно стремительно", — заявил Греф в ходе выступления, отвечая на вопрос, какие три индустрии будут с точки зрения самыми успешными и востребованными в ближайшие годы.

Следующими двумя приоритетными направлениями Греф назвал инвестиции в ритейл и медицину. "Второе — это ритейл. У нас около 50% предприятий занимаются торговлей и это посреднические функции. С развитием e-commerce все физическое посредничество уйдёт в прошлое", — считает он. По мнению Грефа, посредничество в сфере ритейла станет ненужным через 5-6 лет, когда весь этот бизнес перейдёт в цифровую плоскость.

Медицина, по его мнению, привлекательна широкими возможностями для инноваций. "Это не означает, что завтра надо открыть какую-то клинику. Медицина начинает агрегировать в себе огромное количество технологий. Практически нет ни одной технологии, которую медицина бы сегодня не использовала начиная от квантового датчика, больших данных, нейросеток, огромного количества новых технологий", — добавил топ-менеджер.

По мнению Грефа, российская экономика находится на этапе модернизации. "Зачастую не очень сильно нужно ломать голову на тему, какой следующий шаг нужно сделать. Нужно просто напросто качественно повторять то, что делают ваши коллеги в других странах. И имплементация бизнес-моделей в России, тех бизнес-моделей, которые уже дали свои результаты в США, в развитых европейских странах и в Китае, мне кажется, это самый правильный путь для достижения успеха на этом этапе", — сказал он.

"Мы находимся на этапе модернизации. Я бы сказал, что шансы быть успешными у российского бизнеса на этапе модернизации значительно более высокие. С учетом того, что россиян всегда отличало умение не просто что-то копировать, а добавлять совершенно немыслимый креатив, то, думаю, что успех в этой части нам абсолютно гарантирован", — заключил Греф.