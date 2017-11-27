МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Компании, которые не применяют в своей работе искусственный интеллект, не выживут на рынке, заявил глава Сбербанка Герман Греф на форуме Synergy Global Forum.

"Самый важный тренд этого года — это, конечно же, искусственный интеллект. Мы обсуждаем очень многие технологии для инвестирования, но, конечно же, главным вопросом технологии является ее зрелость… Искусственный интеллект – это те технологии, которые сегодня являются нашей данностью. И на сегодняшний день важно сказать, что те компании, которые не используют искусственный интеллект, они в скором времени просто-напросто перестанут существовать на рынке", — сказал он в ходе выступления.

"На сегодняшний день у нас нет ни одной сферы, в которой бы не применялся искусственный интеллект. На сегодняшний день мы объявили о 259 проектах в области искусственного интеллекта на 2018 год. И каждый из этих проектов охватывает все, от бэк-офиса до наших продуктов и способа их предоставления нашим клиентам", — добавил Греф.

"Пока мы только видим самое начало цифровизации. Уже через десять лет, даже через восемь лет, в 2025 году, мы увидим многократное увеличение объемов информации, которым будет оперировать человечество. В настоящее время оно оценивается в примерно 160 зеттабайт", — также рассказал он, предупредив и о рисках подобных процессов.

"Человечество должно уже сейчас задуматься над контролем искусственного интеллекта. Нам всем надо очень серьезно относиться ко всем областям новых технологий, и немало внимания надо уделять контролю распространению искусственного интеллекта и других новых технологий", — заключил Греф.

Бизнес-форум Synergy Global Forum проходит в Москве 27-28 ноября. Мероприятие стало самым крупным бизнес-форумом в мире, в его работе ожидается участие 19,5 тысячи человек.