Гройсман увидел предпосылки для роста товарооборота Украины и Грузии

КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с грузинским коллегой Георгием Квирикашвили заявил о возможности наращивания двустороннего товарооборота в два раза — до 1 миллиарда долларов в год.

"Начинаем официальный визит в Грузию встречей с грузинским коллегой Георгием Квирикашвили. У нас много "общих знаменателей" — прежде всего, в экономическом сотрудничестве. Один из них — понимание нашего транзитного потенциала. Мы также едины в необходимости усиливать взаимодействие в агросекторе, энергетике, туризме, обмениваться опытом реформ. Мы можем нарастить наш товарооборот до 1 миллиарда долларов в год — с нынешних почти 500 миллионов долларов", — написал премьер в понедельник в Twitter.

Гройсман находится в Грузии с двухдневным официальным визитом. Ранее он сообщил, что правительственная делегация в ходе визита в Грузию проведет встречи на высшем уровне, обсудит экономические вопросы.

Как сообщила позже пресс-служба кабмина Украины, Гройсман на встрече подчеркнул, что сочетание географических и транспортных возможностей Киева и Тбилиси может и должно стать важной составляющей международной инициативы "Новый шелковый путь". По данным кабмина, с этим согласился глава правительства Грузии. "Новый шелковый путь невозможен без Украины. У вас есть выход в Европейский союз, у нас — в Китай, с которым действует режим беспошлинной торговли", — сказал грузинский премьер.

В этом контексте Гройсман напомнил, что в сентябре этого года в Одессе был подписан меморандум о сотрудничестве между "Укрзализныцей", "Грузинской железной дорогой" и ЗАО "Азербайджанская железная дорога", который будет способствовать развитию железнодорожных маршрутов через Кавказ в направлении Украины и Евросоюза и в обратном направлении.

"У нас есть предварительные договоренности о создании совместных транспортных структур, тарифной политики. Надо ускорять этот процесс. Уверен, что наши переговоры дадут дополнительный импульс этому процессу", — отметил Гройсман.

Он также предложил грузинской стороне продумать возможности привлечения украинских компаний к реализации инфраструктурных проектов в рамках проекта "Нового шелкового пути".