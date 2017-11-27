"АвтоВАЗ" возобновит экспорт автомобилей Lada на Кубу

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновляет экспорт автомобилей Lada на Кубу, первая партия составит 344 автомобиля Lada Vesta и Lada Largus Cross, сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что поставка автомобилей на Кубу осуществляется при содействии Внешэкономбанка, который обеспечил финансирование этой сделки, а также Российского экспортного центра, поддерживающего экспортное партнерство российских производителей с зарубежными партнерами.
"Со своей стороны мы обеспечим также обучение кубинских специалистов послепродажному обслуживанию и наличие запасных частей. Мы ценим поддержку этой сделки со стороны правительства Кубы, правительства России, Российского экспортного центра и ВЭБа и рассчитываем продолжить поставки автомобилей Lada на Кубу в ближайшие годы с увеличением объемов", — добавил Мор.