"АвтоВАЗ" возобновит экспорт автомобилей Lada на Кубу

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновляет экспорт автомобилей Lada на Кубу, первая партия составит 344 автомобиля Lada Vesta и Lada Largus Cross, сообщает пресс-служба компании.

Автомобили прибудут в страну в январе 2018 года и будут использоваться местными государственными службами такси, прокатными и туристическими компаниями.

Отмечается, что поставка автомобилей на Кубу осуществляется при содействии Внешэкономбанка, который обеспечил финансирование этой сделки, а также Российского экспортного центра, поддерживающего экспортное партнерство российских производителей с зарубежными партнерами.

"Куба среди других латиноамериканских стран является одним из наших приоритетных экспортных рынков. Эта страна помнит и уважает бренд Lada, здесь до сих пор можно встретить на дорогах значительное число классических моделей Lada, Lada 4х4, и сегодня мы готовы возобновить свое присутствие с нашими современными автомобилями Lada Vesta и Lada Largus Cross", — прокомментировал президент "АвтоВАЗа" Николя Мор, чьи слова приводятся в сообщении.

"Со своей стороны мы обеспечим также обучение кубинских специалистов послепродажному обслуживанию и наличие запасных частей. Мы ценим поддержку этой сделки со стороны правительства Кубы, правительства России, Российского экспортного центра и ВЭБа и рассчитываем продолжить поставки автомобилей Lada на Кубу в ближайшие годы с увеличением объемов", — добавил Мор.