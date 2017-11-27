МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) накануне обновила исторический рекорд, достигнув отметки в 9495 долларов. Сегодня утром курс приближался к десяти тысячам, следует из данных торгов.
33.3%Да, но ее надо жестко контролировать
36.6%Нет, криптовалюту надо запретить
30.1%Я не слежу за темой
На бирже OKCoin курс поднимался на 3,61%, до 9,7 тысячи долларов, на Poloniex — на 2,58%, до 9,5 тысячи долларов.
По мнению аналитиков, опрошенных агентством Блумберг, к увеличению стоимости валюты привело растущее внимание к ней как со стороны исполнительных директоров крупнейших финансовых компаний Уолл-стрит, так и небольших венчурных компаний.
Капитализация рынка криптовалют, по данным торговой площадки Coinmarketcap.com, в целом по состоянию на 8:26 мск составляла рекордные 303,2 миллиарда долларов.
Первое место по капитализации традиционно занимает биткоин (BTC): она оценивается в 161,7 миллиарда долларов (46,6% всего рынка криптовалют). На второй позиции держится Ethereum с 46,6 миллиарда долларов. На третьей — Bitcoin Cash с капитализацией 28,8 миллиарда долларов. На четвертом месте — криптовалюта Ripple (9,7 миллиарда долларов).