Биткоин превысил отметку в девять тысяч долларов

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) накануне обновила исторический рекорд, достигнув отметки в 9495 долларов. Сегодня утром курс приближался к десяти тысячам, следует из данных торгов.

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По состоянию на 8:24 мск биткоин на бирже Bitfinex рос на 3,05% и торговался в районе 9,6 тысячи долларов. Ранее валюта достигала отметки в 9724 доллара.

На бирже OKCoin курс поднимался на 3,61%, до 9,7 тысячи долларов, на Poloniex — на 2,58%, до 9,5 тысячи долларов.

По мнению аналитиков, опрошенных агентством Блумберг, к увеличению стоимости валюты привело растущее внимание к ней как со стороны исполнительных директоров крупнейших финансовых компаний Уолл-стрит, так и небольших венчурных компаний.

"Биткоин испытал еще одну ажиотажную скупку, так как страх упустить (активную. — Прим. ред.) торговую сессию стал еще выше", — приводит агентство мнение аналитика IG Group, оператора торговой площадки производными финансовыми инструментами. Он добавил, что введение фьючерсных контрактов на биткоин, о котором заявлял крупнейший оператор фьючерсных бирж CME Group, может стать понижающим фактором для торгов криптовалютой.

Капитализация рынка криптовалют, по данным торговой площадки Coinmarketcap.com, в целом по состоянию на 8:26 мск составляла рекордные 303,2 миллиарда долларов.

Первое место по капитализации традиционно занимает биткоин (BTC): она оценивается в 161,7 миллиарда долларов (46,6% всего рынка криптовалют). На второй позиции держится Ethereum с 46,6 миллиарда долларов. На третьей — Bitcoin Cash с капитализацией 28,8 миллиарда долларов. На четвертом месте — криптовалюта Ripple (9,7 миллиарда долларов).