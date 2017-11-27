Утвержден порядок регулирования в сфере строительства нежилых объектов

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о совершенствовании нормативно-правового регулирования в сфере строительства объектов нежилого назначения, соответствующий документ размещен в понедельник на официальном сайте правительства России.

"Распоряжение от 18 ноября 2017 года №2568-р. Из исчерпывающего перечня процедур в сфере строительства объектов нежилого назначения планируется исключить 12 процедур, еще две процедуры будут объединены. Цель принятых решений – сокращение административных барьеров при строительстве объектов нежилого назначения и вводе их в эксплуатацию, повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления в этой сфере", — написано в справке к документу.

Отмечается, что распоряжение подготовлено Минстроем России. Планом, в частности, предусматривается внесение в Градостроительный кодекс изменений, направленных на создание правовых оснований для исключения возможности продления срока действия разрешения на строительство.