Европейские банки вывели из Британии 350 миллиардов евро из-за Brexit

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Европейские банки вывели из Великобритании активы на сумму 350 миллиардов евро за период с июня 2016 года, когда прошел референдум о выходе страны из ЕС, по июнь 2017 года, пишет издание Financial Times со ссылкой на официальную статистику Евросоюза.

Размещенные в Великобритании активы банков из стран-членов ЕС сократились за год на 17% — с 1,94 до 1,59 триллиона евро. Общая сумма финансовых обязательств европейских банков в стране также упала с 1,67 до 1,34 триллиона евро.

Специалисты связывают вывод активов с опасениями возможных потерь на фоне Brexit и ожидают, что тенденция сохранится до марта 2019 года, когда Великобритания окончательно выйдет из ЕС.

По результатам опроса, проведенного Европейской банковской организацией (EBA), треть европейских финансовых учреждений назвали главной причиной беспокойства неопределенность из-за возможных изменений юридических норм, регулирующих финансовые контракты, защиту данных и исполнение решений суда. Неопределенность может возникнуть в случае выхода королевства из союза без нового соглашения.

С лета текущего года идут переговоры об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, главными их темами являются права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС.

Пока в этих переговорах нет достаточного прогресса, ЕС не хочет переходить ко второй фазе: обсуждению структуры будущего партнерства Евросоюза с Великобританией, а также возможного переходного периода в отношениях. При этом, как сообщалось ранее, есть надежда достичь этого прогресса в декабре. Если это будет сделано, ЕС не исключает возможности старта переговоров о будущем также в декабре.